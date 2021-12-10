Футболисты "Локомотива" завершили выступление в еврокубках

Забитым мячом отметился Аркадиуш Милик (35-я минута). На 80-й минуте минуте встречи за две желтые карточки с поля был удален полузащитник "Марселя" Валентен Ронжье.

ТАСС, 10 декабря. Московский "Локомотив" со счетом 0:1 проиграл французскому "Марселю" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы и завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Встреча прошла на стадионе "Велодром" в Марселе.

В другом матче группы Е итальянский "Лацио" сыграл вничью с турецким "Галатасараем" (0:0). "Локомотив" занял последнее, четвертое место в группе, набрав 2 очка. Первое место занял "Галатасарай" (12 очков), второе - "Лацио" (9), третье - "Марсель" (7). "Галатасарай" сыграет в 1/8 финала Лиги Европы, "Лацио" - в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы, "Марсель" выступит в плей-офф третьего по значимости клубного турнира Европы - Лиги конференций.

"Локомотив" не может одержать победу в еврокубковом матче на протяжении 17 игр. Последний раз железнодорожники побеждали в первом туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 в матче с германским "Байером" (2:1). Московской командой тогда руководил Юрий Семин.

Встречу с "Марселем" из-за травм пропускали вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитники Антон Миранчук, Фаустино Анджорин, Рифат Жемалетдинов и Даниил Куликов. Из-за дисквалификации участие в игре не принял полузащитник Дмитрий Баринов.