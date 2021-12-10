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Лига Европы

Футболист "Локомотива" Камано получил травму локтя в матче с "Марселем"

По словам главного тренера железнодорожников Маркуса Гисдоля, гвинейский форвард мог получить перелом
Франсуа Камано ("Локомотив") Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Франсуа Камано ("Локомотив")
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Франсуа Камано получил травму локтя в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы против французского "Марселя". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Маркус Гисдоль.

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В четверг "Локомотив" на выезде проиграл "Марселю" со счетом 0:1. Камано был заменен на 32-й минуте, вместо него вышел Дмитрий Рыбчинский. Встречу с "Марселем" из-за травм пропускали вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме, защитник Станислав Магкеев, полузащитники Антон Миранчук, Фаустино Анджорин, Рифат Жемалетдинов и Даниил Куликов. Из-за дисквалификации участие в игре не принял полузащитник Дмитрий Баринов.

"Вы знаете нашу ситуацию с травмированными игроками, - сказал Гисдоль. - К сожалению, к ним добавился Франсуа. У него какая-то проблема с локтем, мы еще не знаем наверняка. Возможно, перелом, возможно, что-то другое. Надеемся, что будет что-то менее серьезное. Касаемо травм, преследующих нашу команду в последний месяц, - это что-то невероятное".

Камано 25 лет, он выступает за "Локомотив" с августа 2020 года. В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

"Локомотив" занял последнее, четвертое место в группе, набрав 2 очка. Первое место занял "Галатасарай" (12 очков), второе - "Лацио" (9), третье - "Марсель" (7).

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