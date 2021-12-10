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Лига Европы

Вратарь "Спартака" Селихов претендует на звание лучшего игрока шестого тура Лиги Европы

В концовке победного для российской команды матча против "Легии" голкипер отразил пенальти
Александр Селихов Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Александр Селихов
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 10 декабря. Российский вратарь московского "Спартака" Александр Селихов претендует на приз лучшему игроку шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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В четверг "Спартак" на выезде со счетом 1:0 обыграл польскую "Легию" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе С. Селихов отразил пенальти на восьмой добавленной ко второму тайму минуте.

Также на звание лучшего игрока шестого тура претендуют полузащитник загребского "Динамо" Мислав Оршич, забивший гол в ворота "Вест Хэма" (1:0), хавбек испанского клуба "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль, оформивший дубль в матче против "ПСВ" (3:0), а также опорный полузащитник итальянского "Наполи" Элиф Элмас, ставший автором двух мячей в игре с "Лестером" (3:2).

Групповой этап Лиги Европы завершился 9 декабря. В 1/8 финала также вышли французские "Лион" и "Монако", германские "Айнтрахт" и "Байер", турецкий "Галатасарай", сербская "Црвена Звезда", "Вест Хэм". Команды, занявшие вторые места, поборются за выход в эту стадию турнира с клубами, ставшими третьими по итогам группового этапа Лиги чемпионов.

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