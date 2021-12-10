Вратарь "Спартака" Селихов претендует на звание лучшего игрока шестого тура Лиги Европы

ТАСС, 10 декабря. Российский вратарь московского "Спартака" Александр Селихов претендует на приз лучшему игроку шестого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В четверг "Спартак" на выезде со счетом 1:0 обыграл польскую "Легию" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в группе С. Селихов отразил пенальти на восьмой добавленной ко второму тайму минуте.

Также на звание лучшего игрока шестого тура претендуют полузащитник загребского "Динамо" Мислав Оршич, забивший гол в ворота "Вест Хэма" (1:0), хавбек испанского клуба "Реал Сосьедад" Микель Оярсабаль, оформивший дубль в матче против "ПСВ" (3:0), а также опорный полузащитник итальянского "Наполи" Элиф Элмас, ставший автором двух мячей в игре с "Лестером" (3:2).

Групповой этап Лиги Европы завершился 9 декабря. В 1/8 финала также вышли французские "Лион" и "Монако", германские "Айнтрахт" и "Байер", турецкий "Галатасарай", сербская "Црвена Звезда", "Вест Хэм". Команды, занявшие вторые места, поборются за выход в эту стадию турнира с клубами, ставшими третьими по итогам группового этапа Лиги чемпионов.