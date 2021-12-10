Титов: тренер футбольного клуба "Спартак" Витория не понимал, что идет на эшафот

ТАСС, 10 декабря. Главный тренер "Спартака" Руй Витория, подписывая контракт с клубом, не понимал, куда идет. Такое мнение газете "Спорт-Экспресс" высказал бывший полузащитник красно-белых Егор Титов.

В четверг "Спартак" победил в гостях польскую "Легию" (1:0) в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы. Витория возглавил "Спартак" в мае.

"Обычно тренеру дают время - год, два. Но это не про "Спартак", - сказал Титов. - Здесь нужно за короткий срок что-то показать. Тебя сравнивают с предыдущим наставником".

"Изначально все было против Витории. Он, думаю, не до конца понимал, куда шел. Что это эшафот", - добавил он.

"Спартак" занял первое место в группе С Лиги Европы и вышел в 1/8 финала турнира. Соперник российской команды по этой стадии определится по итогам 1/16 финала, в которой встретятся клубы, занявшие вторые места в группах Лиги Европы, и коллективы, ставшие третьими в группах Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира состоится 25 февраля 2022 года.