Обыкновенное чудо. "Спартак" в Варшаве обыграл "Легию" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

ВАРШАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы на выезде обыграл польскую "Легию". Встреча, прошедшая в Варшаве на арене "Стадион Войска Польского", завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник Зелимхан Бакаев (17-я минута). После выноса со своей половины поля от нигерийца Виктора Мозеса мячом завладел защитник польской команды Майк Навроцкий. Он попытался откатить мяч вратарю Артуру Боруцу, но пас получился слишком слабым, игрок сборной России, перехватив его и едва войдя в штрафную, точно пробил в дальний угол. Для 25-летнего футболиста этот мяч стал первым с августа 2020 года - тогда красно-белые также победили на выезде со счетом 1:0 (в пятом туре Тинькофф - Российской премьер-лиги был обыгран волгоградский "Ротор"). В группе со "Спартаком" и "Легией" также выступали топовые, как минимум по меркам Лиги Европы, клубы - итальянский "Наполи" и английский "Лестер". Все четыре команды до последнего сохраняли шансы на выход в плей-офф второго по значимости еврокубка. К моменту, когда забил Бакаев, неаполитанцы уже вели со счетом 1:0. До перерыва они успели удвоить преимущество и пропустить два гола; вне зависимости от того, каким был счет в параллельной игре, с 17-й минуты "Спартак" начал удерживать первое место в группе С Лиги Европы. До гола российской команды и после него "Легия" имела шансы для того, чтобы забить. Но в этот вечер очень уверенно на последнем рубеже действовал вратарь красно-белых Александр Селихов. Он отразил несколько ударов - как в упор, так и со средней дистанции. А когда до финального свистка оставалось несколько минут, и голкипер был не в силах помочь, на выручку "Спартаку" пришел каркас ворот стадиона в Варшаве. За минуту до конца добавленного ко второму тайму времени защитник российской команды Самуэль Жиго не успел опередить форварда хозяев Томаша Пекхарта и ударил его сзади по ноге. В динамике этот момент остался незамеченным, но в дело вступила система видеоассистента рефери (VAR) - после затяжного изучения множества повторов главный арбитр встречи Матей Юг решил назначить пенальти. Сам пострадавший пошел исполнять одиннадцатиметровый, но вратарь "Спартака" Александр Селихов угадал направление удара и отразил его.

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Если бы "Легия" сумела сравнять счет, "Спартак" из-за результата личных встреч с "Лестером" откатился бы на третье место и попал в 1/16 финала Лиги конференций. Благодаря второму в этом розыгрыше Лиги Европы сейву вратаря после пенальти "Спартак" сохранил первое место в группе C и попал в 1/8 финала второго по значимости еврокубка. Следующий соперник российской определится по итогам 1/16 финала, в которой встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы, и клубы, ставшие третьими в группах Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля 2022 года. В Варшаве не были рады гостям из России Еще за несколько дней до матча один из сотрудников правоохранительных органов в разговоре с корреспондентом ТАСС анонсировал повышенные меры безопасности в день матча между "Легией" и "Спартаком", а также предположил, что между фанатами польской и российской команд могут произойти стычки. Днем в центре города его слова не находили подтверждения, но чем темнее становилось в Варшаве и чем ближе было к арене "Легии", тем реалистичнее они казались. Ярые поклонники домашней команды отказывались общаться, как только узнавали, что стоящий перед ними журналист приехал из России. Один из прилетевших в Варшаву коллег и вовсе пострадал от действий фанатов.

За несколько часов до матча незадачливым болельщикам из России грозил приличный штраф за нарушение правил дорожного движения в центре Варшавы. Полицейские провели с гостями польской столицы профилактическую беседу и не стали наказывать их. Если бы правоохранители проявили принципиальность, каждый из нарушивших должен был заплатить около 2 тыс. рублей. В день матча "Спартак" объявил о том, что для находящихся в Варшаве болельщиков принимающей стороной был организован трансфер от Мультимедийного Парка Фонтанов до входной группы перед гостевым сектором. Большинство болельщиков красно-белых проигнорировало предложение "Легии", мотивировав это тем, что в нескольких сотнях метров от указанной точки находится место сбора фанатов варшавского клуба. При этом российские любители футбола отмечали транспортную доступность - улицы на подъезде к стадиону не были перекрыты и можно было спокойно подъехать практически к самому входу на арену. Польский клуб на этот матч выделил для болельщиков "Спартака" сектор примерно на 1 700 мест. В Варшаву, учитывая коронавирусные ограничения, смогли добраться чуть более 500 преданных поклонников красно-белой команды. При этом десятки живущих в Европе сумели купить билеты на центральные сектора. Они пришли на трибуны без атрибутики "Спартака" и старались не выдавать себя, говоря по-русски. Перед первым матчем между "Спартаком" и "Легией" в этом сезоне, который завершился победой польской команды со счетом 1:0, гости разместили в Москве несколько баннеров, на которых были изображены игроки и надпись: "Москва, мы вернулись!" Российский клуб ответил достойно - на одном из медиаэкранов в центре города транслировался ответ красно-белых - "Варшава, ты готова? Потому что мы - да!" Также на нем были показаны эпизоды из матчей между "Спартаком" и "Легией" в сезоне-1995/96 - тогда москвичи были сильнее в обеих встречах (2:1, 1:0). Руй Витория лоялен к "Спартаку" и настроен побеждать Главный тренер "Спартака" Руй Витория на послематчевой пресс-конференции назвал победу над "Легией" заслуженной, а также отметил, что команда заняла первое место в группе Лиги Европы благодаря собственному труду. "Очень важная и сложная победа. Мы отлично играли с точки зрения тактики, отлично играли в обороне. Единственное, что во втором тайме не хватило концентрации, чтобы завершить игру достойно", - признал португальский специалист.

На эту тему Витория заявил, что будет честно работать в "Спартаке", несмотря на информацию об отставке

На вопрос ТАСС о том, как он собирается готовить команду к последнему матчу года против "Сочи" 13 декабря, учитывая появляющиеся в СМИ сообщения о его скорой отставке, Витория заверил, что продолжит выполнять свою работу честно. "Я продолжу готовиться максимально честно, с максимальным профессионализмом, ничто не отвлечет меня от моей цели, - заявил наставник красно-белых. - Она у меня такая - выиграть следующий матч. Что касается встреч и совещаний [с руководством клуба], вы знаете о них лучше, чем я". "Могу сказать о себе, что являюсь тренером "Спартака", я буду работать максимально честно и профессионально, лояльно к клубу, в котором работаю", - подчеркнул Витория. Немало времени главный тренер "Спартака" уделил игре Селихова, который был включен в список номинантов на звание лучшего игрока шестого тура группового этапа Лиги Европы. "Хотел бы сказать, что пенальти был назначен не очень справедливо. Селихов показал отличную игру, но хотелось отметить, что команда с точки зрения тактики показала себя очень хорошо", - подчеркнул он. Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия после матча прокомментировал назначенный в конце матча пенальти в ворота российской команды. "Я сказал ему [Селихову] перед ударом, что он возьмет его. Я был уверен в нем, он мастер в этом деле", - заявил игрок обороны красно-белых газете "Спорт-Экспресс". Главный тренер "Легии" Марек Голембевский после завершения матча сразу же признался журналистам, что ему сложно подобрать слова после поражения от "Спартака". "Мы были близки к ничьей - такой результат не стал бы сенсационным. Мы боролись за победу, но не получилось. Когда "Спартак" забил, то сделал акцент на обороне - после этого нам стало очень сложно, поэтому мы стали больше играть навесами, но у нас не получилось", - признал он. "Судья чуть не "убил" "Спартак" в Варшаве" Бывший главный тренер сборной России, "Спартака" и "Легии" Станислав Черчесов в разговоре с ТАСС отметил, что красно-белые после забитого мяча не подсели, а стали действовать по результату. "Впечатления положительные, потому что "Спартак" прошел дальше, с чем их и поздравляю, - отметил он. - Наверное, было бы не справедливо, если бы "Легия" забила, потому что "Спартак" контролировал весь матч, у "Легии" почти не было моментов, кроме удара в перекладину, и то спонтанного".

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"Когда смотришь такие игры, желаешь второго гола, потому что может что-то случиться в любую секунду. Оно, по сути, и случилось - перекладина и пенальти, который долго смотрели и назначили. Поэтому на таком уровне нужно реализовывать свое преимущество и класс, но повторю, что есть результат, есть игры весной, два клуба прошли от России, это уже положительно. Посмотрим, кто попадется, надо готовиться", - добавил Черчесов. Бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой отметил, что еще до матча предполагал, что "Спартак" либо победит с разницей в один мяч, либо сыграет вничью. "К счастью, выиграл 1:0, но безобразное решение судьи, который сделал из ничего пенальти с помощью своего решения, с помощью VAR. Можно говорить, что судья чуть не "убил" "Спартак" в матче с "Легией". Но хорошо, что есть Селихов, который угадал направление, игрок ударил неважно, но Селихов угадал и отбил, выручил на 100%, тем самым показав, что судья не объективен", - подчеркнул он. Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев не согласился с Мостовым, отметив, что Матей Юг справедливо назначил пенальти в ворота "Спартака". "Видеоповтор нас убеждает в том, что Жиго неаккуратно, пытаясь сыграть в мяч, попадает в ногу нападающему. В эпоху VAR система просматривает такие моменты, вопросов ни у кого нет, и посмотрев по монитору, арбитр принимает правильное решение. Игра за выход в плей-офф Лиги Европы, поэтому тут была эмоциональная составляющая. Непросто работать арбитру, когда выходишь на полный стадион", - резюмировал собеседник агентства.