С этой "Легией" и форварды не нужны. Что польские болельщики думают об игре со "Спартаком"

ВАРШАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Спартак" в четверг в Варшаве проведет матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии". Польские болельщики, с которыми в преддверии игры пообщался корреспондент ТАСС, не верят в успех своей команды и называют красно-белых фаворитом предстоящей встречи.

Перед очным матчем "Спартак" (7 очков) и "Легия" (6) занимают второе и четвертое места соответственно в турнирной таблице группы C Лиги Европы. На первой строчке располагается английский "Лестер" (8), на третьей - итальянский "Наполи" (7). После пяти туров все команды из группы C сохраняют шансы на выход в плей-офф еврокубков. После того, как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) создал третий клубный турнир, только одна команда из квартета после группового этапа завершит выступление на международной арене. Победители групп выходят в 1/8 финала Лиги Европы, занявшие вторые места - в 1/16 финала этого турнира, а ставшие третьими - в 1/16 финала Лиги конференций. При равенстве очков самым важным критерием является результат очных встреч. В преддверии матча "Легия" - "Спартак" немногое напоминает жителям и гостям Варшавы о предстоящем матче. Только непосредственно у "Стадиона Войска Польского" появляется ощущение того, что скоро в столице Польши состоится важнейшая для обеих команд игра. Тут тебе и афиши, и растяжки на фасаде арены с напоминанием о том, что местный клуб полноценно вернулся на международную арену. До текущего розыгрыша Лиги Европы "Легия" в последний раз выступала в основной сетке еврокубковых турниров в сезоне-2016/17, после этого она на протяжении четырех сезонов не могла пройти дальше квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Если далеко не все рядовые поляки в курсе предстоящего матча, то сотрудники местной полиции не просто осведомлены о самой игре, они готовятся к ней как к очень важному событию. Как рассказал ТАСС один из сотрудников правоохранительных органов, в день матча в Варшаве будут усилены меры безопасности. По словам собеседника агентства, в местном МВД не исключают возможные стычки между фанатами "Легии" и "Спартака". На стадионе для российских болельщиков выделено около 1,7 тыс. мест, но в Варшаву, по оценкам клуба, прилетело около 500 поклонников красно-белых. Поляки подходят к матчу "Легии" против "Спартака" довольно спокойно, ажиотажа и ожесточенности в отношении российской команды нет. Но это говорит не о пренебрежительном отношении к красно-белым или к Лиге Европы. Это показатель усталости от неудачного сезона команды. Действующий чемпион страны после 15 матчей в национальном первенстве находится в зоне вылета, поэтому неудивительно, что многие болельщики не хотят говорить о команде и ее еврокубковых перспективах. В ожидании поражения и с расчетом на ничью Нашлись, однако, и те, кто с радостью обсудил с корреспондентом ТАСС предстоящую игру. Так, продавец Ян Вишневский жестко высказался о положении дел в "Легии". "Команда развалилась еще в начале сезона, и смена тренера никак ей не помогла (в октябре руководство "Легии" уволило Чеслава Михневича, ему на смену пришел Марек Голембевский - прим. ТАСС). Новому тренеру не хватает опыта. Летом он приходил работать со второй командой "Легии" в третьей лиге, а сейчас неудачно представляет наш клуб в Европе. От матча не жду ничего хорошего, клуб в этом сезоне успел приучить нас к этому (в десяти последних матчах "Легия" потерпела семь поражений, одержав три победы - прим. ТАСС)", - сказал он.

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