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Футбол в России

Футболист "Спартака" Ларссон пропустит матч Лиги Европы с "Легией" из-за травмы

В четверг красно-белые в гостях сыграют с польским клубом в заключительной встрече группового этапа турнира
Джордан Ларссон ("Спартак") Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Джордан Ларссон ("Спартак")
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" швед Джордан Ларссон из-за травмы не полетел с командой в Польшу на заключительный матч группового этапа Лиги Европы против "Легии". Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

9 декабря "Спартак" проведет выездной матч Лиги Европы против польской "Легии". Победа позволит московскому клубу выйти в плей-офф турнира. Встреча начнется в 20:45 мск.

"Спартак" и "Легия" выступают в группе C вместе с итальянским "Наполи" и английским "Лестером". "Лестер" возглавляет квартет, набрав 8 очков в 5 матчах, за ним следуют "Спартак" (7), "Наполи" (7), "Легия" (6).

Ларссону 24 года, в нынешнем сезон он провел за красно-белых 20 матчей в различных турнирах и отметился одним голом.

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