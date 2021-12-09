"Все или ничего!". "Спартак" в матче с "Легией" поборется за выход в плей-офф Лиги Европы

После пяти туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице группы C, набрав семь очков. Первую строчку занимает английский "Лестер" (восемь очков), на третьей и четвертой позициях располагаются итальянский "Наполи" (7) и "Легия" (6).

В активе "Спартака" на этой стадии Лиги Европы две победы над "Наполи" и выездная ничья с "Лестером". При этом команда дома проиграла "Легии" (0:1) и "Лестеру" (3:4). Польский клуб начал выступление в группе с побед над "Спартаком" и "Лестером" с одинаковым счетом 1:0. После этого команда из Варшавы дважды проиграла "Наполи" (0:3, 1:4), а также в гостях уступила "Лестеру" (1:3).

Для продолжения еврокубковой кампании в 2022 году красно-белым необходимо занять одно из трех первых мест в квартете. Если они станут первыми, то отправятся в 1/8 финала Лиги Европы, со второго места клуб пройдет в 1/16 финала второго по значимости еврокубка, третья позиция гарантирует москвичам выход в 1/16 финала Лиги конференций. При равенстве очков самым важным критерием является результат очных встреч.

Для того, чтобы гарантировать себе участие в плей-офф Лиги Европы, "Спартаку" в четверг нужно обыграть "Легию", тогда исход параллельной встречи "Наполи" - "Лестер" не будет иметь значения. Если же красно-белые на выезде сыграют вничью, им будет необходимо, чтобы британцы не проиграли итальянцам.

"Спартак" может выиграть группу, если в шестом туре обыграет "Легию", а "Лестер" потеряет очки. Также существуют варианты, при которых российская команда может откатиться на четвертое место и остаться без еврокубковой весны. Это произойдет, если красно-белые проиграют "Легии", а "Наполи" не уступит "Лестеру".

Кадровые проблемы "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Руй Витория в предстоящем матче не сможет рассчитывать на трех основных нападающих - Александр Соболев не сыграет в Варшаве из-за дисквалификации, а Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе - из-за травм. Также из-за перебора желтых карточек против "Легии" не сыграет полузащитник Руслан Литвинов. Из-за повреждения на поле не сможет выйти защитник Павел Маслов, тогда как появление на поле его коллеги по амплуа Максимилиано Кофрие находится под вопросом.

Наставник "Легии" Марек Голембевский во встрече против "Спартака" не сможет рассчитывать на защитника Артура Енджейчика, который с 2013 по 2016 год выступал в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) за "Краснодар". Также в предстоящей игре из-за травм не смогут принять участие игрок обороны Йоэль Абу Ханна и полузащитник Бартош Капустка.

"Спартак" в 10 последних матчах во всех турнирах одержал две победы, пять раз сыграл вничью, а также потерпел три поражения. За это время красно-белые провели три игры в Лиге Европы, обыграв на своем поле "Наполи" (2:1), а также уступив и сыграв вничью с "Лестером" (3:4, 1:1). В РПЛ москвичи одержали победу над "Ахматом" (2:1), сыграли вничью со столичным "Динамо" (2:2), "Ростовом" (1:1), "Локомотивом" (1:1) и "Уфой" (1:1), а также потерпели поражения от петербургского "Зенита" (1:7) и "Краснодара" (1:2).

"Легия" за аналогичный период одержала три победы, потерпев при этом семь поражений. Команда из Варшавы в Лиге Европы по разу проиграла "Наполи" (1:4) и "Лестеру" (1:3). В чемпионате Польши она обыграла "Ягелонию" (1:0), но проиграла командам "Пяст" (1:4), "Погонь" (0:2), "Сталь Мелец" (1:3), "Гурник Забже" (2:3) и "Краковия" (0:1). В Кубке Польши варшавцы в 1/16 и 1/8 финала поочередно победили "Свит Сколвин" (1:0) и "Мотор" (2:1).

Предстоящий матч станет четвертым в истории встреч "Спартака" и "Легии". В трех предыдущих играх варшавцы одержали две победы, еще один раз команды сыграли вничью. В сезоне-2011/12 поляки по сумме двух матчей победили красно-белых в раунде плей-офф Лиги Европы (2:2, 3:2).

Матч между польской и российской командами будет обслуживать словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом. Для 41-летнего арбитра игра в Варшаве станет 45-й в Лиге Европы и 102-й в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В этом турнире судья уже работал на пяти играх с участием команд из России и Польши. При нем российские клубы потерпели три поражения, а команды из Польши по разу победили и сыграли вничью.

"Все будет хорошо!"

Главный тренер "Легии" Голембевский на предматчевой пресс-конференции заявил, что игра против "Спартака" очень важна для его команды. "Все мы знаем, в каком положении сейчас находится команда, - признал он. - Этот матч для нас будет очень важным с разных точек зрения. Завтра мы будем бороться. Мы хотим выиграть каждый матч, будь это чемпионат Польши или Лига Европы".