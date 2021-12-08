Тренер "Спартака" Витория охарактеризовал матч с "Легией" фразой "все или ничего"

ВАРШАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Руй Витория считает заключительный матч группового этапа Лиги Европы против польской "Легии" наиболее важным. Об этом он заявил на предматчевой пресс-конференции.

Капитан "Спартака" Джикия пообещал, что в матче с "Легией" все будет хорошо

Матч между "Легией" и "Спартаком" состоится 9 декабря в Варшаве на арене "Стадион Войска Польского". Начало игры - 20:45 мск.

"Эта игра - все или ничего! Нам необходимы максимальная концентрация и внимание к деталям, которые могут изменить все", - сказал Витория.

"Сыграет ли [Георгий] Мелкадзе? Сегодня не скажу, кто выйдет на поле. У нас нет [Александра] Соболева, [Эсекьеля] Понсе и [Джордана] Ларссона, но есть футболисты, которые могут сыграть в подобном ключе. Это могут быть [Квинси] Промес, [Виктор] Мозес, [Михаил] Игнатов, [Александр] Ломовицкий, [Антон] Шитов, [Степан] Оганесян", - добавил он.

После пяти туров "Спартак" занимает второе место в таблице группы С, набрав семь очков. На первой строчке располагается английский "Лестер" (8 очков). Третье и четвертое места в квартете занимают итальянский "Наполи" (7) и "Легия" (6).

Для продолжения выступления в еврокубках в 2022 году "Спартаку" необходимо занять одно из трех первых мест в группе. Если красно-белые станут первыми, то выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, со второго места команда пройдет в 1/16 финала второго по значимости еврокубка, третья позиция гарантирует москвичам выход в 1/16 финала Лиги конференций. При равенстве очков самым важным критерием являются результаты очных встреч.