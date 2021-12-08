Капитан "Спартака" Джикия пообещал, что в матче с "Легией" все будет хорошо

Матч между "Легией" и "Спартаком" состоится 9 декабря в Варшаве на арене "Стадион Войска Польского. Начало игры - 20:45 мск.

ВАРШАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" приехали на матч заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы с польской "Легией" за победой. Об этом на предматчевой пресс-конференции заявил защитник и капитан московской команды Георгий Джикия.

"Команда приехала в хорошем настроении. Понятно, что есть некоторые проблемы в связи с травмами и дисквалификациями. Мы приехали за победой. Дай бог, все получится", - сказал Джикия.

В предстоящем матче за российскую команду не смогут сыграть дисквалифицированный нападающий Александр Соболев, а также травмированные форварды Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе. "У нас есть нападающий - [Георгий] Мелкадзе восстановился после травмы, он готов сыграть. Понятно, что тренер решит, сколько он сыграет", - отметил Джикия.

Все будет хорошо

Капитан "Спартака" считает, что у команды все будет хорошо в предстоящем матче. "Как избежать недонастроя? Мы найдем слова, которые нужно будет сказать перед игрой. Завтра очень важная игра, положительный результат которой смягчит скомканный сезон. Завтра все будет хорошо", - сказал Джикия.

"Мы готовились к "Легии", смотрели видео, еще будет теоретическое занятие. Мы полностью готовы к завтрашней игре", - добавил он.

После пяти туров "Спартак" занимает второе место в таблице группы С, набрав семь очков. На первой строчке располагается английский "Лестер" (8 очков). Третье и четвертое места в квартете занимают итальянский "Наполи" (7) и "Легия" (6) соответственно.

Для продолжения выступления в еврокубках в 2022 году "Спартаку" необходимо занять одно из трех первых мест в группе. Если красно-белые станут первыми, то выйдут в 1/8 финала Лиги Европы, со второго места команда пройдет в 1/16 финала второго по значимости еврокубка, третья позиция гарантирует москвичам выход в 1/16 финала Лиги конференций. При равенстве очков самым важным критерием являются результаты очных встреч.

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