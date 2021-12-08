Футболист "Легии" назвал матч Лиги Европы против "Спартака" шансом остаться в еврокубках

ВАРШАВА, 8 декабря. /ТАСС/. Болельщики будут стимулировать футболистов польской "Легии" хорошо сыграть в домашнем матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы с московским "Спартаком" и бороться за попадание в плей-офф еврокубков. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал полузащитник варшавской команды Жозуэ.

Матч между "Легией" и "Спартаком" состоится 9 декабря в Варшаве на арене "Стадион Войска Польского". Начало игры - 20:45 мск.

"Эта игра важна для команды и болельщиков. Завтра мы будем играть не только за деньги и положение в Европе. Нам важно показать, что мы играем за болельщиков. Последние матчи мы сыграли неплохо, но пропускали легкие голы. Для нас этот матч - возможность изменить ситуацию", - сказал Жозуэ.

Также полузащитник польской команды отметил, что не обладает лидерскими качествами. "Не считаю себя лидером команды. У нас есть капитан [Артур] Енджейчик, есть [Матеуш] Ветеска и другие ребята, которые ведут всех остальных за собой. Но вообще, в "Легии" лидер - главный тренер (Марек Голембевский - прим. ТАСС)", - сказал он.

После пяти туров "Легия" с шестью очками занимает последнее, четвертое место в группе C Лиги Европы. На второй строчке располагается "Спартак" (7 очков). Первое и третье места в этом квартете занимают английский "Лестер" (8 очков) и итальянский "Наполи" (7) соответственно.

Для продолжения еврокубковой кампании в 2022 году "Спартаку" необходимо занять одно из трех первых мест в квартете. Если красно-белые станут первыми, то отправятся в 1/8 финала Лиги Европы, со второго места они пройдут в 1/16 финала турнира, третья позиция гарантирует москвичам выход в 1/16 финала Лиги конференций. При равенстве очков главным критерием являются результаты очных встреч.