Миронов: оба основных вратаря "Спартака" через несколько дней должны вернуться в строй

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Основные вратари московского хоккейного клуба "Спартак" Алексей Красиков и Оскар Данск вернутся в строй через два-три дня. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Борис Миронов.

"Спартак" второй раз в сезоне победил "Йокерит" в матче Континентальной хоккейной лиги

"Спартак" в пятницу обыграл в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) хельсинкский "Йокерит" со счетом 2:0. Голкипер Андрей Сковронский отразил 38 бросков. Красиков и Данск не попали в заявку.

"Они приболели слегка, пришлось менять состав заново. Думаю, пройдет два-три дня, и они будут в порядке, - сказал Миронов. - Сковронский все, что нужно, поймал. Хотя было много моментов, и вся команда боролась, старалась".

"Что касается матча, то ребята выполнили план: сыграли здорово и в обороне, и в атаке, сделали все, что планировали. Играли самоотверженно - все 22 человека. Главное, зацепиться за ту игру, которая была последние два матча", - добавил наставник красно-белых.

Следующий матч "Спартак" проведет 12 декабря с екатеринбургским "Автомобилистом".