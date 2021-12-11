Васильев: биатлонист Томшин заслужил бежать в эстафетной гонке на этапе Кубка мира

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Василий Томшин заслужил войти в состав сборной России на эстафету на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Назван состав сборной России на эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

В пятницу Томшин стал 47-м в спринте, в субботу в гонке преследования он отыграл 37 позиций и занял десятое место. В состав российской эстафетной команды вошли Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

"Вне всякого сомнения он заслужил это право своей надежной стрельбой в тяжелых погодных условиях, это очень важно для эстафеты, - сказал Васильев. - Второй момент - он и ходом здорово показал себя. Поэтому Томшин на 100 процентов заслужил это право".

Двукратный олимпийский чемпион назвал свой состав на эстафетную гонку. "[Карим] Халили, Томшин, Логинов, Латыпов", - отметил Васильев.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье гонкой преследования у женщин и мужской эстафетой.