Футболисты "Арсенала" разъехались с базы перед возможной отменой матча с ЦСКА

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Футболисты тульского "Арсенала" не проводили тренировку перед матчем 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА из-за информации о возможной отмене игры. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер туляков Миодраг Божович.

В пятницу ЦСКА сообщил, что матч может не состояться из-за морозов. В субботу делегат РПЛ произвел замер температуры за час до игры, термометр показал -10,6 градуса. В субботу "Арсенал" на выезде проиграл ЦСКА со счетом 0:2 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Была ли тренировка? У нас вообще ничего не было, была информация, что не будем играть, мы разъехались с базы. Мы там должны были собраться, чтобы поехать в Москву на автобусе. Когда появилось подтверждение игры, всех собрали, нашли гостиницу, которая была", - сказал Божович.

"Никто не уехал домой, все были недалеко. Это не является причиной нашего поражения", - добавил тренер туляков.

"Арсенал" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.