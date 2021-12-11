Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над "Арсеналом" в матче Российской премьер-лиги

Голы забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный (33-я и 75-я минуты, с пенальти). В текущем сезоне 30-летний форвард забил пять голов в 16 матчах РПЛ, отметившись также одной голевой передачей.

10 декабря пресс-служба ЦСКА сообщила, что в течение пятницы обсуждался вариант переноса игры в связи с неблагоприятными погодными условиями. В субботу делегат РПЛ произвел замер температуры за час до игры, термометр показал -10,6 градуса, и встреча не была перенесена.

ЦСКА проводил домашний матч с тульским "Арсеналом" при пустом фанатском секторе. В четверг контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал армейцев закрытием фанатской трибуны на два матча, один из которых условно, в связи с нарушениями, допущенными на игре предыдущего тура РПЛ с петербургским "Зенитом" (0:2).

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах. "Арсенал" идет 11-м с 19 очками после 18 встреч.

После нынешнего тура клубы уйдут на зимнюю паузу. Первый матч после перерыва ЦСКА проведет 26 февраля в гостях против московского "Спартака". "Арсенал" в 19-м туре РПЛ в этот же день на выезде сыграет с "Сочи".