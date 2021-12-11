{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над "Арсеналом" в матче Российской премьер-лиги

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу московской команды
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли тульский "Арсенал" со счетом 2:0 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВЭБ-Арене".

Голы забил нападающий ЦСКА Антон Заболотный (33-я и 75-я минуты, с пенальти). В текущем сезоне 30-летний форвард забил пять голов в 16 матчах РПЛ, отметившись также одной голевой передачей.

10 декабря пресс-служба ЦСКА сообщила, что в течение пятницы обсуждался вариант переноса игры в связи с неблагоприятными погодными условиями. В субботу делегат РПЛ произвел замер температуры за час до игры, термометр показал -10,6 градуса, и встреча не была перенесена.

ЦСКА проводил домашний матч с тульским "Арсеналом" при пустом фанатском секторе. В четверг контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза наказал армейцев закрытием фанатской трибуны на два матча, один из которых условно, в связи с нарушениями, допущенными на игре предыдущего тура РПЛ с петербургским "Зенитом" (0:2).

ЦСКА поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков в 18 матчах. "Арсенал" идет 11-м с 19 очками после 18 встреч.

После нынешнего тура клубы уйдут на зимнюю паузу. Первый матч после перерыва ЦСКА проведет 26 февраля в гостях против московского "Спартака". "Арсенал" в 19-м туре РПЛ в этот же день на выезде сыграет с "Сочи".

Теги
Российский футбол
Фигурное катание
Фигурист Мозалев стал вторым на турнире в Хорватии
По сумме двух программ россиянин набрал 252,15 балла
Фигурист Мозалев стал вторым на турнире в Хорватии
Читать полностью