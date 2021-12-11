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Футбол в России

Футболист "Крыльев Советов" Зиньковский принес соболезнования родным умершего болельщика

В субботу во время игры с "Рубином" в Самаре умер 50-летний болельщик

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Полузащитник самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Антон Зиньковский принес соболезнования семье болельщику команды, который умер на стадионе в Самаре после завершения матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином". Комментарий футболиста приводит газета "Спорт-Экспресс".

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Как ранее заявила пресс-служба самарского клуба, 50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. По предварительной информации, у болельщика произошла внезапная остановка сердца.

"Нам сообщили эту трагическую новость сразу после матча, - отметил Зиньковский. - Мы слышали сразу после игры, что на трибунах человеку стало плохо и ему делают массаж сердца, но не знали, как все закончилось. Я, честно говоря, нахожусь сейчас в шоке. Приношу искренние соболезнования родным, близким, семье этого человека".

Встреча между командами завершилась победой самарцев со счетом 2:0. "Крылья Советов" располагаются на шестом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков после 18 игр.

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