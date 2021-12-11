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Футбол в России

Болельщик "Крыльев Советов" умер на стадионе от остановки сердца после игры с "Рубином"

Предварительно, у 50-летнего зрителя произошла внезапная остановка сердца
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря, /ТАСС/. Болельщик самарского футбольного клуба "Крылья Советов" умер от остановки сердца на стадионе после матча 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"50-летний зритель почувствовал себя плохо в конце матча. Подоспевшие врачи проводили реанимацию в течение получаса, но не смогли спасти жизнь пострадавшего. Предварительно, у болельщика произошла внезапная остановка сердца", - сказано в заявлении.

РПЛ принесла соболезнования родным и близким скончавшегося болельщика. В заявлении отмечается, что руководство лиги совместно с "Крыльями Советов" возьмет на контроль расследование инцидента.

Встреча между командами завершилась победой самарцев со счетом 2:0. "Крылья Советов" располагаются на шестом месте в турнирной таблице, набрав 27 очков после 18 игр.

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