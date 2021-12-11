Хомуха считает, что звездная болезнь не грозит забившему дебютный гол в РПЛ Пиняеву

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Дебютный гол в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) добавит уверенности 17-летнему полузащитнику самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Сергею Пиняеву, ему не грозит звездная болезнь. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер юношеской сборной России (игроки не старше 19 лет) Дмитрий Хомуха.

"Крылья Советов" в субботу дома обыграли казанский "Рубин" (2:0) в матче 18-го тура чемпионата России, Пиняев стал автором второго из мячей самарцев. Полузащитник забил дебютный мяч в РПЛ, став третьим в списке самых молодых авторов голов в истории турнира - он отличился в возрасте 17 лет и 38 дней. Первое и второе места в этом списке занимают полузащитник Джано Ананидзе (17 лет и 8 дней, гол в ворота "Локомотива" в составе "Спартака") и нападающий Александр Салугин (17 лет и 27 дней, гол в ворота "Алании" в составе ЦСКА) соответственно.

"Это событие для любого игрока в таком возрасте, - сказал Хомуха. - Оно придаст ему уверенности, думаю, что будет определенный скачок в следующей части чемпионата. Если бы чемпионат продолжался (последний матч 18-го тура РПЛ состоится 13 декабря - прим. ТАСС), это было бы несомненным плюсом. Но ничего не поделаешь - это был заключительный тур этой части чемпионата, теперь придется перенести [прогресс] на весну".

"Звездная болезнь после первого гола в РПЛ? Насколько я знаю, этот парень немного другого плана - он адекватно относится к своим возможностям. Мне кажется, ему не грозит звездная болезнь", - добавил собеседник агентства.

На вопрос о том, с кем из игроков старший тренер юношеской сборной России мог бы сравнить Пиняева, он назвал бывшего капитана национальной команды Андрея Аршавина. "Все невысокие футболисты, которые играют в линии атаки, действуют за счет высокого уровня технического оснащения и могут взять на себя инициативу. С листа чисто внешне Пиняев напоминает Аршавина", - отметил Хомуха.

В сезоне-2020/21 в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги Пиняев провел в составе "Чертаново" 30 матчей, забив два мяча и отдав пять голевых передач. В возрасте 15 лет полузащитник стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим гол во втором по силе дивизионе чемпионата России. Летом 2021 года полузащитник перешел в "Крылья Советов". Он дебютировал за самарцев в РПЛ 30 июля в возрасте 16 лет, 8 месяцев и 28 дней в матче против "Спартака" (0:1).