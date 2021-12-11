Фомина: матч с черногорками прошел целиком по сценарию российских гандболисток

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 11 декабря. /ТАСС/. Российские гандболистки полностью контролировали ход матча чемпионата мира с командой Черногории. Об этом журналистам заявила капитан российской сборной Ольга Фомина.

В субботу российские гандболистки обыграли команду Черногории со счетом 31:25 во втором матче основного раунда чемпионата мира в Испании.

"У нашей команды получился отличный матч с первых до последних минут, небольшая пробуксовка случилась только в концовке встречи. Но мне понравился настрой команды, он дал нам дополнительную энергию, и мы выполнили все, что готовили. Я всегда очень горжусь командой, сегодня особенно", - сказала Фомина.

"Я бы не назвала этот матч легким, но он от начала до конца прошел по нашему сценарию. Это был наш матч: мы вели игру, были одним целым, энергия зашкаливала", - добавила она.

В предварительном раунде российские гандболистки выиграли все три встречи и вышли в основной раунд с четырьмя очками из четырех возможных. В первом матче основного раунда россиянки сыграли вничью со словенками. В следующем матче сборная России 13 декабря сыграет с командой Франции.