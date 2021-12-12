Аниканов: бронза чемпионата мира добавит штангистке Тё уверенности перед Олимпиадой-2024

ТАШКЕНТ, 12 декабря. /ТАСС/. Россиянка Ольга Тё, завоевавшая бронзовую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике, после успеха в Ташкенте обрела еще большую уверенность в своих силах. Как рассказал ТАСС главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов, этот успех очень важен для спортсменки, которая уже сейчас нацелена на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Тё, выступающая в весовой категории до 59 кг, показала результат 218 кг (100 кг в рывке и 118 кг в толчке). Победу одержала представительница Тайваня Ко Син Чжунь (230 кг; 100+130), второй стала Енни Альварес из Колумбии (226 кг; 99+127). Тё также является золотым призером чемпионата Европы 2021 года в Москве.

"Конкуренция в этой категории была серьезная, и нам очень приятно, что так все получилось, - сказал Аниканов. - Перед Ольгой стояла задача выполнить все шесть подходов, и с этим она практически справилась. В Ташкенте она показала лучший для себя результат, что тоже говорит о многом. Надеюсь, что на чемпионате Европы Ольга сможет его улучшить".

"К сожалению, этот старт не является лицензионным, мы все ждем конгресса, на котором будут меняться категории. И критерии отбора на Олимпиаду-2024 тоже пока неизвестны. Но этот успех, несомненно, добавит уверенности Ольге, которая будет готовиться к Играм в Париже, где будут разыгрываться медали в восьми весовых категориях (по четыре у мужчин и женщин)", - добавил тренер.

Россиянка Александра Козлова стала восьмой (200 кг; 90+110). "К сожалению, не удалось достойно выступить Козловой. У нее вся проблема в голове. Физическая готовность была хорошая, подвела психология, Саша перегорела", - заключил тренер.