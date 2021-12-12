"Крылья Советов" посвятили победу над "Рубином" умершему на стадионе болельщику

ТАСС, 12 декабря. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" посвятил победу над казанским "Рубином" в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги болельщику Вячеславу Непогожеву, умершему на стадионе во время игры. Об этом сообщил капитан самарского клуба Дмитрий Кабутов, комментарий которого приводит пресс-служба "Крыльев Советов".

Болельщик "Крыльев Советов" умер на стадионе от остановки сердца после игры с "Рубином"

В субботу "Крылья Советов" победили "Рубин" со счетом 2:0. В конце матча 51-летний Непогожев почувствовал недомогание. Врачи пришли ему на помощь, провели реанимационные мероприятия, однако спасти болельщика не удалось.

"Мы шокированы произошедшим, - сказал Кабутов. - Это настоящая трагедия. Ребята очень переживают, не верится, что такое могло произойти. Клуб окажет необходимую поддержку семье болельщика".

"От лица команды приношу глубокие соболезнования родным и близким покойного, мы скорбим вместе с вами. Победу над "Рубином" в волжском дерби, мы посвящаем памяти болельщика Вячеслава Непогожева", - добавил футболист.