Тихомиров: европейские эксперты довольны трассой для сноуборда на курорте "Банное"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Европейские эксперты по достоинству оценили российскую трассу для сноуборда в Челябинской области на курорте "Банное". Об этом ТАСС рассказал президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

Российские сноубордисты выиграли три медали на этапе Кубка мира, проходившем в Челябинской области на курорте "Банное". София Надыршина выиграла золото в параллельном гигантском слаломе, Андрей Соболев стал обладателем бронзовой медали в аналогичной дисциплине, Анастасия Курочкина заняла третье место в параллельном слаломе.

"Картинка, трансляция - просто супер в этот раз, с погодой повезло, - сказал Тихомиров. - Так что здесь очень классные условия для альпийских видов. Даже из Европы звонили, потому что "Банное" очень хорошо выглядело. Это было для меня главное. Хотя, конечно, в душе во главе угла был результат".

Следующий этап Кубка мира пройдет в Италии 16 декабря.