{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Нурмагомедов рассказал, что болел за "Динамо" в матче с "Зенитом"

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1
Хабиб Нурмагомедов Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов болел за "Динамо" в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги бело-голубых с "Зенитом". Об этом он рассказал журналистам.

На эту тему
"Зенит" и "Динамо" сыграли вничью в матче лидеров РПЛ
"Зенит" и "Динамо" сыграли вничью в матче лидеров РПЛ

"Динамо" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1.

"Сегодня болел за "Динамо", я думаю, что счет по игре, - сказал Нурмагомедов. - Первый тайм "Зенит" хорошо провел, второй - "Динамо".

"Зенит" на зимнюю паузу ушел лидером чемпионата с 38 очками, "Динамо" идет вторым, отставая на два очка.

Теги
Российский футболНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
Футбол в России
Тренер "Динамо" Шварц заявил, что доволен ничьей в матче с "Зенитом"
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1
Тренер "Динамо" Шварц заявил, что доволен ничьей в матче с "Зенитом"
Читать полностью