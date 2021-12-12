Нурмагомедов рассказал, что болел за "Динамо" в матче с "Зенитом"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов болел за "Динамо" в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги бело-голубых с "Зенитом". Об этом он рассказал журналистам.

"Зенит" и "Динамо" сыграли вничью в матче лидеров РПЛ

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"Динамо" и "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1.

"Сегодня болел за "Динамо", я думаю, что счет по игре, - сказал Нурмагомедов. - Первый тайм "Зенит" хорошо провел, второй - "Динамо".

"Зенит" на зимнюю паузу ушел лидером чемпионата с 38 очками, "Динамо" идет вторым, отставая на два очка.