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Футбол в России

"Зенит" и "Динамо" сыграли вничью в матче лидеров РПЛ

Встреча завершилась со счетом 1:1
Александр Ерохин ("Зенит") и Иван Ордец ("Динамо") Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Ерохин ("Зенит") и Иван Ордец ("Динамо")
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 1:1 сыграл вничью с московским "Динамо" в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене".

В составе хозяев отличился Дмитрий Скопинцев (72-я минута). У "Зенита" голом отметился Клаудиньо (34). На 11-й минуте Клаудиньо не реализовал пенальти.

"Зенит" и "Динамо" сыграли между собой 53-й матч в чемпионатах России. Москвичи выигрывали 11 раз, петербуржцы - 27, остальные встречи завершились вничью.

"Зенит" сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Отрыв от идущего на втором месте "Динамо" составляет два очка.

Следующий матч "Зенит" проведет дома против казанского "Рубина", а "Динамо" в гостях сыграет с подмосковными "Химками". Матчи состоятся в конце февраля 2022 года.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит18115244-2038
2Динамо18113433-2036
3ЦСКА1893621-1630
4Краснодар1784529-1828
5Сочи1791727-2128
6Крылья Советов1883722-1827
7Локомотив1767422-1925
8Ахмат1780920-2324
9Спартак1765620-2323
10Рубин1864823-2722
11Урал1847712-1819
12Арсенал1854921-3519
13Ростов1846830-3518
14Нижний Новгород1753918-3018
15Уфа1737717-2416
16Химки1728715-2714

 

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