"Зенит" и "Динамо" сыграли вничью в матче лидеров РПЛ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 1:1 сыграл вничью с московским "Динамо" в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене".

В составе хозяев отличился Дмитрий Скопинцев (72-я минута). У "Зенита" голом отметился Клаудиньо (34). На 11-й минуте Клаудиньо не реализовал пенальти.

"Зенит" и "Динамо" сыграли между собой 53-й матч в чемпионатах России. Москвичи выигрывали 11 раз, петербуржцы - 27, остальные встречи завершились вничью.

"Зенит" сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Отрыв от идущего на втором месте "Динамо" составляет два очка.

Следующий матч "Зенит" проведет дома против казанского "Рубина", а "Динамо" в гостях сыграет с подмосковными "Химками". Матчи состоятся в конце февраля 2022 года.