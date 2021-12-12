"Зенит" и "Динамо" сыграли вничью в матче лидеров РПЛ

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 1:1 сыграл вничью с московским "Динамо" в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на "ВТБ-Арене".
В составе хозяев отличился Дмитрий Скопинцев (72-я минута). У "Зенита" голом отметился Клаудиньо (34). На 11-й минуте Клаудиньо не реализовал пенальти.
"Зенит" и "Динамо" сыграли между собой 53-й матч в чемпионатах России. Москвичи выигрывали 11 раз, петербуржцы - 27, остальные встречи завершились вничью.
"Зенит" сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 18 матчах. Отрыв от идущего на втором месте "Динамо" составляет два очка.
Следующий матч "Зенит" проведет дома против казанского "Рубина", а "Динамо" в гостях сыграет с подмосковными "Химками". Матчи состоятся в конце февраля 2022 года.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|3
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|4
|Краснодар
|17
|8
|4
|5
|29-18
|28
|5
|Сочи
|17
|9
|1
|7
|27-21
|28
|6
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|7
|Локомотив
|17
|6
|7
|4
|22-19
|25
|8
|Ахмат
|17
|8
|0
|9
|20-23
|24
|9
|Спартак
|17
|6
|5
|6
|20-23
|23
|10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|13
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|14
|Нижний Новгород
|17
|5
|3
|9
|18-30
|18
|15
|Уфа
|17
|3
|7
|7
|17-24
|16
|16
|Химки
|17
|2
|8
|7
|15-27
|14