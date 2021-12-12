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Футбол в России

Главный тренер "Динамо" Шварц заявил, что доволен составом и прогрессом команды

Шварц заявил, что главной задачей клуба является развитие мастерства игроков

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Динамо" Сандро Шварц доволен составом и прогрессом команды, который она демонстрировала с начала нынешнего сезона. Об этом Шварц рассказал на пресс-конференции.

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"На данный момент считаю, что у нас хороший состав, также стоит отметить боевой характер нашей команды, - сказал Шварц. - Наша главная задача - работать в том же духе, развивать мастерство игроков. На данном этапе довольны игроками, которые у нас есть, я доволен их развитием, горд за те результаты и за тот объем работы, который они проделали за текущие шесть месяцев. Парни отдаются в тренировочном процессе на сто процентов, каждый показывает максимальный профессионализм на данном этапе".

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 36 очков в 18 матчах, отставая от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка. В первом туре после зимней паузы московский клуб дома сыграет против казанского "Рубина".

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