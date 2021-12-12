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Футбол в России

Тренер "Динамо" Шварц заявил, что доволен ничьей в матче с "Зенитом"

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Сандро Шварц доволен ничейным результатом в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом". Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. На гол полузащитника "Зенита" Клаудиньо на 34-й минуте "Динамо" ответило точным ударом Дмитрия Скопинцева (72).

"Считаю, что стакан был все-таки наполовину полон, нежели пуст. Проблема в том, что при владении мячом мы не находили свободных зон и в то же время совершали много технических ошибок, но во втором тайме была совершенно иная картина. Сегодня игра была непростая, но я рад что смогли взять одно очко. Мы перевернули ход игры и могли второй тайм отыграть в свою пользу", - отметил Шварц.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков в 18 матчах. Отрыв от идущего на втором месте "Динамо" составляет два очка.

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