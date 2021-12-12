Штангистка Анзорова согласна с решением судей, не засчитавших ей второй подход

ТАШКЕНТ, 12 декабря. /ТАСС/. Российская штангистка Анастасия Анзорова, претендовавшая на медаль чемпионата мира в Ташкенте, согласна с решением судей, которые не засчитали ей второй подход в рывке. Об этом Анзорова сообщила ТАСС.

25-летняя Анзорова, выступающая в весовой категории до 64 кг, на чемпионате мира заняла пятое место с результатом 214 кг (93+121). Во втором подходе в рывке россиянка зафиксировала штангу, однако судьи не засчитали ей попытку. В толчке Анзорова стала обладательницей малой бронзовой награды.

"Я показала тот результат, на который наработала на тренировках, в этот раз тренировки были очень тяжелые, многое не получалось, - сказала Анзорова. - Но здесь я сумела завоевать свою первую медаль на чемпионате мира и еще на шаг приблизилась к своей цели. Если бы я в Ташкенте выступила бы так же, как в апреле на чемпионате Европы в Москве, то выиграла бы здесь большую бронзовую награду. Перед сегодняшним стартом не ела сутки, а перед турниром в Москве - и вовсе два дня".

"Согласна с решением судей, не засчитавших мою вторую попытку в рывке, они профессионалы. У меня старая проблема с локтями, я дожимаю. Это моя вечная ошибка как на тренировках, так и на соревнованиях, она подводит меня в самый ответственный момент", - добавила спортсменка.

Чемпионат мира в Ташкенте завершится 17 декабря.