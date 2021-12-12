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Формула-1

"Мерседес" в восьмой раз подряд стал победителем Кубка конструкторов "Формулы-1"

Второе место заняла команда "Ред Булл"
Льюис Хэмилтон ("Мерседес") EPA-EFE/Ali Haider
Описание
Льюис Хэмилтон ("Мерседес")
© EPA-EFE/Ali Haider

ТАСС, 12 декабря. Команда "Мерседес" в восьмой раз подряд стала победителем Кубка конструкторов чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

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Перед заключительным этапом чемпионата мира Гран-при Абу-Даби "Мерседес" опережал находящийся на втором месте "Ред Булл" на 28 очков. После схода пилота "Ред Булла" Серхио Переса его команда потеряла шансы догнать "Мерседес". За "Ред Булл" помимо Переса выступает нидерландец Макс Ферстаппен, который стал победителем гонки и чемпионом "Формулы-1" сезона 2021 года. "Мерседес" представляют британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас.

Команда "Мерседес" набрала в сумме 613,5 очка, "Ред Булл" отстал от лидера на 28 очков. Третью позицию заняли конструкторы из "Феррари" (323,5).

"Мерседес" становится обладателем кубка с 2014 года. Рекордсменом по победам является "Феррари" (16 раз), второе место по этому показателю занимает команда "Уильямс" (9), третье - "Мерседес" и "Макларен" (8).

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