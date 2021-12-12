Футболист "Динамо" Бальбуэна считает, что борьба за чемпионство в РПЛ еще не завершена

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Борьба за победу в чемпионате России по футболу после ничьей в матче между московским "Динамо" и петербургским "Зенитом" еще не завершена. Об этом рассказал журналистам защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна.

Тренер "Динамо" Шварц заявил, что доволен ничьей в матче с "Зенитом"

"Динамо" и "Зенит" в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москве сыграли вничью со счетом 1:1.

"Мы пытались победить, но играли против хорошей команды, и теперь нас ждет отпуск. Довольны ли мы вторым местом? Это хорошо, но чемпионат еще не завершен", - сказал Бальбуэна.

"Нас ждет отпуск, после чего мы будем стараться бороться за верхние места в таблице, насколько это будет возможным. Буду восстанавливаться дома, в Парагвае", - добавил он.

Следующий матч в чемпионате России "Динамо" в гостях сыграет с подмосковными "Химками" в феврале.