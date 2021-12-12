Драчев: биатлонистка Казакевич обретает уверенность в себе

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российская биатлонистка Ирина Казакевич обретает уверенность в себе благодаря хорошим результатам на этапе Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный чемпион мира, бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Казакевич стала лучшей из россиянок в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, заняв 9-е место. Кристина Резцова стала 12-й, Ульяна Нигматуллина - 17-й, Валерия Васнецова - 28-й, Светлана Миронова - 34-й.

"Однозначно хороший результат для Казакевич, она обретает уверенность. Тренер ее вел, делал большие ставки, потому что это девочка с большим потенциалом. Надеюсь, эти старты станут для нее большим шагом наверх", - сказал Драчев.

"Та работа, которая была проведена с остальными, уже дает результат, девочки отходят от нагрузок, им гораздо легче выступать, стрелять и проводить скоростную работу. Уверен, что все будет хорошо: и ход, и стрельба, надо немного подождать", - добавил он.

Следующий этап Кубка мира пройдет во французском Анси 16-19 декабря.