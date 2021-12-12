"Ахмат" разгромил "Химки" в матче чемпионата России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" победил подмосковные "Химки" со счетом 4:1 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.
Забитыми мячами в составе команды из Грозного отметились Игорь Коновалов (19-я минута, с пенальти), Артем Тимофеев (45+4, с пенальти), Мохамед Конате (50, с пенальти, 65). У "Химок" отличился Александр Трошечкин (67). На 57-й минуте главный арбитр встречи Алексей Амелин после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол, забитый полузащитником "Ахмата" Евгением Хариным, из-за офсайда.
Главный тренер подмосковной команды Игорь Черевченко не смог присутствовать на матче из-за простуды, его обязанности во встрече исполнял Игорь Семшов.
"Химки" не могут одержать победу в матче РПЛ на протяжении семи встреч с 17 октября, тогда подмосковная команда победила "Ахмат" дома (2:0). Подопечные Черевченко занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. "Ахмат" победил в четвертый раз за последние пять игр и располагается на шестом месте в таблице с 27 очками.
В следующем матче "Ахмат" примет "Уфу", "Химки" - московское "Динамо". Матчи состоятся в конце февраля 2022 года.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|3
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|4
|Краснодар
|17
|8
|4
|5
|29-18
|28
|5
|Сочи
|17
|9
|1
|7
|27-21
|28
|6
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|7
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|8
|Локомотив
|17
|6
|7
|4
|22-19
|25
|9
|Спартак
|17
|6
|5
|6
|20-23
|23
|10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|13
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|14
|Нижний Новгород
|17
|5
|3
|9
|18-30
|18
|15
|Уфа
|17
|3
|7
|7
|17-24
|16
|16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14