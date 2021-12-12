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Футбол в России

"Ахмат" разгромил "Химки" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу клуба из Грозного
Футболисты "Ахмата" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Футболисты "Ахмата"
© Антон Новодережкин/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" победил подмосковные "Химки" со счетом 4:1 в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

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Забитыми мячами в составе команды из Грозного отметились Игорь Коновалов (19-я минута, с пенальти), Артем Тимофеев (45+4, с пенальти), Мохамед Конате (50, с пенальти, 65). У "Химок" отличился Александр Трошечкин (67). На 57-й минуте главный арбитр встречи Алексей Амелин после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил гол, забитый полузащитником "Ахмата" Евгением Хариным, из-за офсайда.

Главный тренер подмосковной команды Игорь Черевченко не смог присутствовать на матче из-за простуды, его обязанности во встрече исполнял Игорь Семшов.

"Химки" не могут одержать победу в матче РПЛ на протяжении семи встреч с 17 октября, тогда подмосковная команда победила "Ахмат" дома (2:0). Подопечные Черевченко занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. "Ахмат" победил в четвертый раз за последние пять игр и располагается на шестом месте в таблице с 27 очками.

В следующем матче "Ахмат" примет "Уфу", "Химки" - московское "Динамо". Матчи состоятся в конце февраля 2022 года.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит18115244-2038
2Динамо18113433-2036
3ЦСКА1893621-1630
4Краснодар1784529-1828
5Сочи1791727-2128
6Ахмат1890924-2427
7Крылья Советов1883722-1827
8Локомотив1767422-1925
9Спартак1765620-2323
10Рубин1864823-2722
11Урал1847712-1819
12Арсенал1854921-3519
13Ростов1846830-3518
14Нижний Новгород1753918-3018
15Уфа1737717-2416
16Химки1828816-3114

 

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