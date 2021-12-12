Голливудский финал. Ферстаппен стал чемпионом "Формулы-1" на последнем круге сезона

ТАСС, 12 декабря. Один из самых интересных сезонов в истории чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" завершился в Абу-Даби в воскресенье настоящей драмой. Британец Льюис Хэмилтон уверенно ехал к рекордному восьмому титулу, как вдруг за пять кругов до финиша разбил болид канадец Николас Латифи из "Уильямса", что повлекло за собой появление на трассе машины безопасности. В этот момент соперник британца в борьбе за чемпионство нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" заехал в боксы и поставил самый мягкий комплект шин, а на рестарте, который был дан на последнем круге, без особых проблем обогнал завершавшего гонку на изношенной резине Хэмилтона. Ферстаппен прервал доминирование пилотов "Мерседеса", которые неизменно брали титул с 2014 года, и впервые стал чемпионом мира. По тому, как складывался сезон для нидерландца, этот титул абсолютно заслуженный, но у поклонников Хэмилтона и "Мерседеса" явно будет другая точка зрения на это.

Главный момент года в Формуле-1 – рестарт на последнем круге и обгон Ферстаппена на свежих шинах



Кажется, самые грустные две минуты в жизни Хэмилтона pic.twitter.com/KBpcD7nxgL — Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2021

Британец впервые с 2016 года оказался в условиях жесточайшего прессинга со стороны главного конкурента в борьбе за титул. Тогда соперником Хэмилтона был партнер по команде немец Нико Росберг, которому удалось одолеть на тот момент только трехкратного чемпиона мира, пускай и во многом благодаря техническим проблемам у британца в самый неподходящи момент. Сейчас же главным оппонентом Льюиса является нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" - молодой, амбициозный, бескомпромиссный и сверхталантливый гонщик. Плюс ко всему они из разных коллективов, поэтому в их борьбу не могла вмешаться командная тактика, как это было в случае с Росбергом, когда в "Мерседесе" пилотам разрешали бороться друг с другом, но в рамках дозволенного. Тут же ждать от Ферстаппена поблажек не приходилось - нидерландец уже давно зарекомендовал себя как агрессивный и неуступчивый гонщик.

На эту тему Макс Ферстаппен впервые стал чемпионом "Формулы-1"

Да и в целом со времен Росберга у Хэмилтона не было соперника, который оказывал бы на него давление на протяжении всего сезона. В 2017 и 2018 годах он боролся за титул с немцем Себастьяном Феттелем, но четырехкратного чемпиона мира хватало только на половину сезона, а последние два чемпионата его конкурентом был напарник финн Валттери Боттас, который лишь создавал видимость борьбы. Поэтому Хэмилтон уже и забыл, что это такое - выкладываться на полную в течение всего сезона и противостоять сопернику, который ни в чем тебе не уступает. Складывалось впечатление, что британец попросту не был готов к такому прессингу, несмотря на свой богатый опыт. И в таких условиях Хэмилтон стал допускать ошибки, которых за сезон набралось непривычно много для него.

Первая была допущена уже на втором этапе - британец не справился с управлением на ровном месте, вылетел в гравий и сломал о барьер переднее антикрыло, тогда минимизировать потери помогли красные флаги, благодаря которым его отставание от лидеров было не таким большим, каким могло бы быть при режиме зеленых флагов, и он смог финишировать вторым. После этого им были одержаны две победы подряд, казалось, что чемпион поймал свою волну, но дальше последовали два крупных провала. В Монако Хэмилтон весь уик-энд был бледной тенью самого себя: в квалификации он проиграл обладателю поула 0,8 секунды, а в гонке стал только седьмым, после финиша обвинив во всех грехах команду, но не самого себя. В Баку же пилот "Мерседеса" на решающем рестарте перепутал кнопки на руле, не вписался в поворот, проехав по прямой, и вместо борьбы за победу остался вовсе без набранных очков.

После этого он ничего не мог противопоставить Ферстаппену на Гран-при Франции и сдвоенных этапах в Австрии, а на домашней для британца трассе между претендентами на титул произошло первое столкновение. Хэмилтон предпринял рискованную атаку на пилота "Ред Булл" в скоростном повороте, но тот, находясь на правильной траектории, показал сопернику свою неуступчивость и вошел в вираж, словно справа от него никого нет. В итоге эпизод закончился контактом и вылетом нидерландца в барьер на скорости за 200 км/ч, сразу после аварии его отправили в госпиталь на обследование, но, к счастью, обошлось без травм. Хэмилтон же судьями был признан виновным в данном инциденте, но выписанный десятисекундный штраф никак не помешал британцу одержать победу. На этапе в Италии между лидерами чемпионата произошла вторая авария, но о ней поговорим позднее. После этого, когда до финиша сезона оставалось менее трети гонок, Хэмилтон взялся за ум, ведь любая следующая ошибка могла стоить титула. И вот эту часть чемпионата британец провел практически образцово - он выиграл четыре из восьми этапов, особенно ему удался Гран-при Бразилии, на котором пилот "Мерседеса" выдал впечатляющий перфоманс, совершив более 20 обгонов за спринт и основную гонку. Во многом такое превосходство британца на последних этапах было обусловлено новым двигателем, но и сам гонщик в ответственные моменты действовал хладнокровно и практически безошибочно. Но так было только во второй половине сезона, тогда как Ферстаппен провел сезон практически словно робот.

Супер Макс! Из 22 гонок нидерландец лишь в трех не добрался до финиша, и лишь в одном случае он может винить в этом себя, и то с натяжкой. Первый сход пришелся на Гран-при Азербайджана, когда Ферстаппен уверенно возглавлял гонку, но за несколько кругов до финиша у него произошел прокол колеса на стартовой прямой, что привело к вылету в барьер и повреждению болида. Второй сход был после столкновения с Хэмилтоном в Великобритании. Да, в том случае Макс мог бы действовать более благоразумно, заходя в поворот, но называть ту аварию чисто его ошибкой нельзя, да и судьи тогда были на его стороне, что, надо сказать, случалось не так часто.

Verstappen and Hamilton collide!



The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.



The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa — Formula 1 (@F1) July 18, 2021

В следующей после этого гонке Ферстаппена вновь ждали неприятности, на сей раз он стал жертвой стартового тарана со стороны Боттаса, который врезался в британца Ландо Норриса ("Макларен"), а тот по инерции влетел в болид гонщика "Ред Булл". Ферстаппен смог продолжить гонку, но машина была сильно повреждена, в таких условиях максимум, что смог сделать нидерландец, - финишировать девятым и набрать хоть какие-то очки в личный зачет. Последний сход случился в результате второго столкновения с Хэмилтоном в сезоне, которое произошло на Гран-при Италии. Британец выехал из боксов аккурат перед Ферстаппеном, который не намерен был уступать позицию без боя и попробовал обогнать соперника в шикане. Получилось не очень - болид нидерландца подскочил на поребрике и буквально "оседлал" машину Хэмилтона, как итог - сход для обоих.

Absolute chaos at Turn 1 of the Hungarian Grand Prix #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/Grq2CVJ102 — Formula 1 (@F1) August 1, 2021

Как и в Сильверстоуне, эпизод получился достаточно спорным, за секунды до столкновения пилот "Мерседеса" жестко выдавливал нидерландца с трассы, но судьи посчитали, что там Хэмилтон действовал в пределах правил, а вот опрометчивую атаку Ферстаппена не оценили, выписав ему штраф в виде потери трех мест на старте следующей гонки. Но самое печальное для нидерландца, что этого эпизода могло и не быть вовсе, если бы механики "Ред Булл" не допустили заминку на его пит-стопе, из-за которой он оказался на трассе позади Хэмилтона. Так что если в этом эпизоде и есть вина Ферстаппена, то ее он может с легкостью разделить с командой. Единственный этап, который нидерландец может занести себе в пассив, это предпоследний - в Саудовской Аравии. В квалификации на решающем быстром круге Ферстаппен шел с солидным опережением времени Хэмилтона, но в последнем повороте перестарался и задел стену, что привело к повреждению подвески. Та ситуация не требовала столь отчаянной атаки, но весь тот круг пилот "Ред Булл" ехал на пределе возможностей и решил не сбавлять оборотов до самого конца. В итоге вместо поула ему пришлось довольствоваться третьей стартовой позицией. В гонке же Ферстапепен вместе с командой принимал не самые очевидные решения, что привело к третьему столкновению с Хэмилтоном, однако в этом случае болиды пилотов серьезно не пострадали и оба добрались до финиша. Впрочем, и британец не был безупречен в отдельных моментах, но судьи вновь встали на его сторону, наказав штрафами за спорные эпизоды Ферстаппена. На заключительном этапе в Абу-Даби судьи вновь были благосклонны к Хэмилтону, не став того наказывать за срезку поворота после отчаянной атаки со стороны Ферстаппена, посчитав, что нидерландец выдавил соперника и не оставил тому других вариантов.

Max Verstappen hits the barriers @LewisHamilton takes pole



An extraordinary finish to qualifying in Jeddah #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/t1xZnz0Baf — Formula 1 (@F1) December 4, 2021

Во всем остальном сезон для нидерландца получился безупречным. Если исключить три схода и финиш на девятом месте в Венгрии, то во всех остальных гонках он финишировал не ниже второго места, в квалификациях занимал места не нижи третьего (за исключением Гран-при России, где на его болиде была произведена штрафная смена мотора и он не выезжал на трассу). Ферстаппен одержал десять побед (больше всех), завоевал десять поулов (больше всех) и заметно увеличил армию своих поклонников. На родине ему даже посвятили песню под названием "Супер Макс!", которую болельщики нидерландца распевают на этапах.

' YouTube/Pitstop Boys'

Как известно, история не знает сослагательного направления, и мы никогда не узнаем, что было бы, не будь столкновений между двумя лидерами или прокола колеса в Баку у Ферстаппена. Возможно, не было бы никакой драмы в финальной гонке, и он бы уже досрочно обеспечил себе чемпионство или как минимум приехал бы на заключительный этап с достаточным преимуществом. А возможно, что Хэмилтон гораздо раньше включил бы свой любимый режим Hammer Time и к финальному этапу был бы лидером чемпионата. Но то развитие событий, которое в итоге произошло, подарило болельщикам самый интересный сезон за последние десятилетия. И за это нам надо поблагодарить обоих пилотов, а заслуженный чемпион или нет - пускай у каждого из нас будет свое мнение на этот счет. Мазепин vs Шумахер Внимание российских болельщиков было приковано к четвертому представителю страны в "королевских гонках" - Никите Мазепину. Россиянин дебютировал в "Формуле-1" в составе самой собой команды - "Хаасе". Знакомство с новым для себя миром Мазепин начал практически сразу после объявления о подписании контракта - в декабре прошлого года, угодив в скандал по теме харассмента. На гонщика сразу же "напали" в соцсетях и зарубежной прессе, требуя немедленного расторжения контракта с ним, однако команде это было не совсем выгодно, поскольку вместе с Мазепиным в коллектив в качестве титульного спонсора пришла компания "Уралкалий", владельцем которой является отец пилота Дмитрий Мазепин. Поэтому "Хаас" провел внутреннее расследование, российский гонщик принес всем извинения и на этом закончили, но хейт в свой адрес Мазепин-младший слышал еще долго. Когда "Хаас" представил раскраску болидов на сезон, волна негодования только усилилась. Ливрея машин была выполнена в цветах российского триколора, поскольку титульным спонсором стал "Уралкалий". Сразу же понеслись разговоры, а не нарушает ли это постановление Спортивного арбитражного суда, согласно которому российским спортсменам запрещено использовать национальную атрибутику на Олимпийских играх и чемпионатах мира. Но здесь было не придраться - команда американская, а следовательно ничто не мешало ей использовать любые цвета в раскраске болидов, а вот сам Мазепин выступал в чемпионате без флага и в случае победы не услышал бы гимн страны. Но о победах "Хаас" мог только мечтать, от призового подиума команда находилась так же далеко, как Владивосток от Калининграда. Напарником Мазепина стал немец Мик Шумахер, что также создавало дополнительное давление на россиянина, поскольку к сыну семикратного чемпиона мира в любом случае было бы приковано внимание. А вот россиянину, чтобы отвести от себя негативный фон и привлечь интерес к своей персоне, необходимо было показывать достойные результаты на фоне напарника с именем. Но их, к сожалению, не было, зато были постоянные развороты на трассах, частые вылеты, что незамедлительно приводило к насмешкам в соцсетях. Мик также был не безупречен, но он - любимчик, сын легенды этого вида спорта, даже когда он ошибался, его никто не подвергал жесткой критике, он чувствовал поддержку. А вот у Мазепина ее практически не было, и выступать в таких условиях молодому пилоту на худшей машине чемпионата было крайне тяжело.

A big shunt for @SchumacherMick in FP3 means the German will not be taking part in qualifying due to the damage sustained #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/dwqHN91SRy — Formula 1 (@F1) May 22, 2021

Поначалу россиянин справлялся с этим уверенно, не подавал вида, но ближе к концу сезона эмоции стали брать верх. На одном из этапов в квалификации Мазепин на последнем быстром круге шел с отличным временем и имел все шансы опередить Шумахера, но допустил досадную ошибку и перечеркнул все старания, в радиопереговорах с командой он назвал себя идиотом, а во время интервью после заезда едва сдерживал слезы. Плюс ко всему в "Хаасе" было заметно разделение гаража, это часто приводило к недопониманию в вопросах внутрикомандной тактики, часто нарушались заранее обговоренные действия, в связи с чем у пилотов возникали конфликты как на трассе, так и за ее пределами. Практически во всех спорных ситуациях между гонщиками "Хаас" вставал на сторону Шумахера, что также не добавляло оптимизма российскому пилоту.

В квалификациях Мазепин опередил Шумахера на трех этапах из 22, при этом в двух случаях это произошло из-за неучастия в заездах немца, поскольку тот разбивал болид в субботних практиках и механики не успевали починить его к старту. Единственный раз россиянин опередил сына Шумахера только на Гран-при Италии, правда там квалификация проходила в рамках спринтерского заезда. В гонках же счет между пилотами 16:5 в пользу немца, в еще одной они оба сошли с дистанции. Лучшим этапом для россиянина стал Гран-при Монако, который проходит на самой пилотажной трассе в календаре чемпионата: там Мазепин опередил Шумахера во всех трех практиках, квалификации и гонке. На большинстве других этапов, как правило, россиянин был последним в протоколах, заметно уступая напарнику по команде. Да, завершившийся сезон получился провальным и безнадежным для Мазепина, да, он заметно много по чистой скорости проигрывал Шумахеру, да, в гоночной среде он достаточно быстро получил прозвище Mazespin (из-за частых разворотов). Конечно, можно все свалить на слабую машину, но у Шумахера в отличие от россиянина получалось выжимать из нее максимум, дважды немец выходил во второй сегмент квалификации, что для нынешнего "Хааса" сравни подвигу. Не будь между пилотами такой пропасти в результатах, то можно было бы сказать, что ничего страшного для Мазепина не произошло, ведь Шумахер ошибался не меньше напарника по команде. Но получилось так как получилось, россиянин получил необходимый опыт, который он должен грамотно использовать в следующем сезоне, провести работу над ошибками и начать сезон-2022 с чистого листа. Прогресс Норриса и чудеса от Расселла Во втором эшелоне кипела не менее жаркая борьба - за третье место в Кубке конструкторов схлестнулись провалившая сезон-2020 "Феррари" и "Макларен", который в том году занял эту почетную позицию. Практически весь чемпионат команды шли бок о бок, в составе британского коллектива тон задавал Ландо Норрис, который в первых девяти гонках трижды поднимался на третью ступень пьедестала, позднее он добавил к этому финиш на втором месте и едва не выиграл в Сочи, лишившись первой позиции только из-за собственной самоуверенности, не став сразу "переобуваться" на дождевую резину на мокрой трассе. Однако единственную победу в сезоне и первую с 2012 года команде принес австралиец Даниэль Риккьярдо. Ближе к концу сезона у "Макларена" произошел необъяснимый спад, чем не преминула воспользоваться "Феррари" - монегаск Шарль Леклер и испанец Карлос Сайнс - младший показывали стабильные результаты и принесли команде третье место в Кубке конструкторов. Пятую позицию в личном зачете в последней гонке вырвал Сайнс. Борьбу за пятое место вели "Альпин" и "Альфа Таури", и если в копилку первых примерно равное количество баллов приносили оба пилота - двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо и француз Эстебан Окон, то очковый запас итальянского коллектива пополнялся в основном за счет усилий француза Пьера Гасли, ждать помощи от дебютанта "королевских гонок" японца Юки Цуноды ему особо не приходилось. На счету француза одно призовое место (третье) и еще 14 финишей в очковой зоне, тогда как японец семь раз приезжал в топ-10, но завершил сезон он красиво, заняв четвертое место в Абу-Даби. За три гонки до финиша сезона у команд было равное количество очков, но в Катаре Алонсо финишировал третьим, а Окон - пятым, в то время как пилоты "Альфа Таури" остались без очков, и на этом борьба фактически была предрешена. Окон в завершившемся сезоне одержал первую в карьере победу, выиграв в Венгрии, тот успех во многом стал возможен благодаря вернувшемуся после двухгодичной паузы в "Формулу-1" Алонсо, который на протяжении нескольких кругов в конце гонки героически оборонялся от атак Хэмилтона, тем самым позволив напарнику выиграть время и удержать лидерство.

Отметились на пьедестале почета и представители еще двух команд. В хаотичной гонке в Азербайджане второе место занял четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель из "Астон Мартин", но в целом по темпу команда заметно уступала коллективам из топ-6, поэтому ему и его партнеру канадцу Лэнсу Строллу очки давались с большим трудом, как итог - седьмая позиция в Кубке конструкторов. Если появление на подиуме Феттеля никого не удивило, то присутствие там британца Джорджа Расселла из "Уильямса" стало настоящим сюрпризом. Правда произошло это при форс-мажорных обстоятельствах: гонка Гран-при Бельгии, в которой он должен был стартовать вторым, из-за сильного дождя продлилась всего пару кругов под машиной безопасности, после чего была отменена, но это не отменяет заслуги Расселла, который блестяще выступил в квалификации в непростых погодных условиях, став вторым. Да и в целом британец в ходе сезона демонстрировал отличные результаты на далеко не лучшей машине: он неоднократно проходил первый сегмент квалификации и в четырех гонках финишировал в очковой зоне, что для "Уильямса" последних лет - сверхдостижение. Между "Уильямсом", в копилку которого семь очков положил и Латифи, и безоговорочно худшей командой чемпионата "Хаасом" в Кубке конструкторов расположилась "Альфа Ромео", за которую выступали итальянец Антонио Джовинацци и чемпион мира 2007 года финн Кими Райкконен, и обоих в следующем сезоне не будет в пелотоне: первый продолжит карьеру в "Формуле-Е", а второй окончательно завершил выступления в "королевских гонках". И если уход итальянца мало кого расстроил, то по финну будут скучать миллионы болельщиков. Кими, без сомнения, - легенда "Формулы-1", любимец фанатов, один из последних гонщиков в пелотоне, который мог без стеснения и шаблонных фраз выражать свое мнение, за 19 сезонов в "королевских гонках" накопилось немало перлов с его участием, а уж сколько всего веселого с ним было за пределами трассы... Его известная фраза в радиопереговорах с командой на Гран-при Абу-Даби 2012 года "Оставьте меня в покое, я знаю, что делаю" стала культовой, и на последней в карьере финна гонке "Альфа Ромео" обыграла ее, нанеся на его болид надпись "Дорогой Кими, теперь мы оставим тебя в покое". Харизмы Райкконена будет очень не хватать в чемпионате.

As we prepare to say goodbye to Kimi at his final race....



The Iceman, in his own words #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/g9BpZyuDhC — Formula 1 (@F1) December 11, 2021