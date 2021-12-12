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КХЛ

"Сочи" победил "Северсталь" в матче КХЛ, отыграв разницу в четыре шайбы

Сочинцы проигрывали со счетом 0:4, но забросили пять шайб подряд
Хоккеисты "Сочи" Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Сочи"
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 12 декабря. "Сочи" со счетом 5:4 обыграл череповецкую "Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла во дворце спорта "Большой" в присутствии 2 208 зрителей.

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Хет-триком в составе сочинцев отметился Иван Мищенко (29-я, 53-я и 55-я минуты), также шайбы забросили Амир Гараев (37) и Василий Глотов (59). У "Северстали" дубли оформили Егор Морозов (13, 18) и Давид Думбадзе (23, 28). Сочинцы во втором периоде проигрывали со счетом 0:4, но затем сумели забросить пять шайб подряд.

Защитник "Сочи" Ярослав Дыбленко отдал две результативные передачи.

Подопечные Андрея Назарова занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции с 36 очками после 39 матчей, "Северсталь" находится на пятой позиции с 51 очком в 39 встречах. В следующем матче хоккеисты из "Сочи" в гостях сыграют с "Динамо", "Северсталь" на выезде встретится с магнитогорским "Металлургом", оба встречи состоятся 21 декабря.

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