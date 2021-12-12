"Краснодар" сыграл вничью с "Нижним Новгородом" в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью со счетом 0:0 с "Нижним Новгородом" в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

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Этот матч стал третьим за всю историю противостояния команд. В игре первого круга краснодарцы разгромили нижегородцев со счетом 4:1. В сентябре 2019 года в 1/16 финала Кубка России "Нижний Новгород" оказался сильнее "Краснодара" (1:0).

"Краснодар" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 29 очками в 18 играх, подопечные Александра Кержакова занимают 13-е место с 19 очками в 18 встречах.

Следующий матч "Краснодар" проведет дома против московского "Локомотива", а "Нижний Новгород" примет екатеринбургский "Урал", матчи состоятся в конце февраля 2022 года.