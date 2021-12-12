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Футбол в России

"Краснодар" сыграл вничью с "Нижним Новгородом" в матче чемпионата России по футболу

Краснодарцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов
© Михаил Терещенко/ТАСС

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью со счетом 0:0 с "Нижним Новгородом" в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

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Этот матч стал третьим за всю историю противостояния команд. В игре первого круга краснодарцы разгромили нижегородцев со счетом 4:1. В сентябре 2019 года в 1/16 финала Кубка России "Нижний Новгород" оказался сильнее "Краснодара" (1:0).

"Краснодар" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 29 очками в 18 играх, подопечные Александра Кержакова занимают 13-е место с 19 очками в 18 встречах.

Следующий матч "Краснодар" проведет дома против московского "Локомотива", а "Нижний Новгород" примет екатеринбургский "Урал", матчи состоятся в конце февраля 2022 года.

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит18115244-2038
2Динамо18113433-2036
3ЦСКА1893621-1630
4Краснодар1885529-1829
5Локомотив1877424-1928
6Сочи1791727-2128
7Ахмат1890924-2427
8Крылья Советов1883722-1827
9Спартак1765620-2323
10Рубин1864823-2722
11Урал1847712-1819
12Арсенал1854921-3519
13Нижний Новгород1854918-3019
14Ростов1846830-3518
15Уфа1837817-2616
16Химки1828816-3114

 

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