"Краснодар" сыграл вничью с "Нижним Новгородом" в матче чемпионата России по футболу

КРАСНОДАР, 12 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью со счетом 0:0 с "Нижним Новгородом" в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.
Этот матч стал третьим за всю историю противостояния команд. В игре первого круга краснодарцы разгромили нижегородцев со счетом 4:1. В сентябре 2019 года в 1/16 финала Кубка России "Нижний Новгород" оказался сильнее "Краснодара" (1:0).
"Краснодар" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ с 29 очками в 18 играх, подопечные Александра Кержакова занимают 13-е место с 19 очками в 18 встречах.
Следующий матч "Краснодар" проведет дома против московского "Локомотива", а "Нижний Новгород" примет екатеринбургский "Урал", матчи состоятся в конце февраля 2022 года.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|3
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|4
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|5
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|6
|Сочи
|17
|9
|1
|7
|27-21
|28
|7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|8
|Крылья Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|9
|Спартак
|17
|6
|5
|6
|20-23
|23
|10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|13
|Нижний Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14