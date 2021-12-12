Терюшков: футболистам "Химок" нужно перезагрузиться на сборах, чтобы наладить игру

В воскресенье "Химки" на выезде проиграли грозненскому "Ахмату" со счетом 1:4 в матче 18-го тура РПЛ. В составе "Химок" из-за травм не сыграли нападающие Кемаль Адеми и Александр Долгов, а также защитник Александр Филин. Из-за дисквалификации встречу пропустил защитник Брайан Идову.

"Конечно, сложно играть на выезде, тем более большое количество игроков было травмировано, - сказал Терюшков. - Поэтому с таким счетом не закономерный результат, но что есть то есть. Понимали, что будет тяжело из-за отсутствия игроков. Если брать статистику текущего и прошлого сезонов, то мы сейчас на шесть очков идем в минус, в том году было 20 очков после 18 туров. Осталось 12 туров, будем наверстывать, что еще остается делать?"

"За счет чего можно наверстать? Мне кажется, что чисто психологически нужно подготовиться, перезагрузиться на зимних сборах, команда осталась та же самая. Наверное, понадобится усиление, в нападении уж точно. Ну и тренерские мысль и фарт, тоже не стоит уходить от этого, Игорь Геннадьевич [Черевченко] всегда нас радовал этим. Безусловно, будет тяжело, мы сами создали себе проблемы, но во многих матчах, в которых должны были побеждать, не смогли выиграть", - добавил Терюшков.

"Химки" занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 18 матчах.