Мурзагулов: решение судьи не удалять Баринова повлияло на ход игры "Уфа" - "Локомотив"

В воскресенье "Локомотив" дома победил "Уфу" со счетом 2:0.

"Я думаю, вы, как и все болельщики страны, видели, что Баринов должен был покинуть поле. По каким таким причинам судья решил оставить его на поле, мне непонятно. Потому что тут не надо быть большим специалистом и находиться на поле. Это ужасающее событие, конечно, сломало ход игры, вдохновило "Локомотив" на подвиги", - сказал Мурзагулов.

"Играть вдесятером против команды, которая доминировала весь матч, было бы куда тяжелее, чем, когда они поняли, что судьба им дает такие подарки в виде ошибок, или "ошибок". Я не очень понимаю, как квалифицированный человек может ошибаться в таком простом вопросе. Вот есть человек, который бьет нашего игрока и должен быть удален с поля, а он почему-то не удален, я не понимаю почему. Пусть меня еще раз оштрафуют, но я задаю вопрос всем футбольным властям, почему это не было сделано, обращения в экспертно-судейскую комиссию довольно редко дают результат, но посмотрим еще раз, подумаем ", - добавил Мурзагулов.