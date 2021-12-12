Гисдоль назвал смешным замечание тренера "Уфы" Стукалова в адрес судей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" играл немного лучше "Уфы" в матче 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), замечания главного тренера уфимской команды по поводу судейства звучат смешно. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Локомотива" Маркус Гисдоль.

"Локомотив" обыграл "Уфу" и прервал серию без побед в РПЛ

В воскресенье "Локомотив" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 2:0 в матче 18-го тура РПЛ.

"Стукалов сказал, что разницы между игрой "Локомотива" и "Уфы" не увидел? Каждый тренер имеет право говорить то, что желает. Если прокомментировать матч беспристрастно, то "Локомотив" немного играл лучше "Уфы", но была тяжелая борьба. Сегодня мы показали максимум с теми футболистами, которые были в нашем распоряжении", - сказал Гисдоль.

"Стукалов сказал, что во втором тайме арбитр судил команды по-разному? Это смешное замечание", - добавил Гисдоль.

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 18 матчах. "Уфа" с 16 очками в 18 играх находится на 15-й строчке.