СМИ: футболист Агуэро в среду объявит о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

ТАСС, 13 декабря. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Серхио Агуэро в среду сделает заявление о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает испанская газета Marca .

Сообщается, что футболист объявит о своем решении на специальной церемонии. В нынешнем сезоне форвард провел пять игр за "Барселону" в разных турнирах и забил один мяч.

Агуэро был заменен на 41-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании по футболу с "Алавесом" (1:1) 30 октября. Нападающий пожаловался на дискомфорт в груди. Медицинское обследование выявило у аргентинца тахикардию. С тех пор игрок ни разу не выходил на поле.

Агуэро 33 года, он присоединился к "Барселоне" летом, до этого он на протяжении 10 лет выступал за английский "Манчестер Сити". Также он играл за испанский "Атлетико" и аргентинский "Индепендьенте". В составе сборной Аргентины Агуэро становился олимпийским чемпионом (2008), финалистом чемпионата мира (2014) и обладателем Кубка Америки (2021).