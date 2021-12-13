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Футбол в Испании

СМИ: футболист Агуэро в среду объявит о завершении карьеры из-за проблем с сердцем

В октябре медицинское обследование выявило у аргентинца тахикардию

ТАСС, 13 декабря. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Серхио Агуэро в среду сделает заявление о завершении карьеры из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает испанская газета Marca.

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Сообщается, что футболист объявит о своем решении на специальной церемонии. В нынешнем сезоне форвард провел пять игр за "Барселону" в разных турнирах и забил один мяч.

Агуэро был заменен на 41-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании по футболу с "Алавесом" (1:1) 30 октября. Нападающий пожаловался на дискомфорт в груди. Медицинское обследование выявило у аргентинца тахикардию. С тех пор игрок ни разу не выходил на поле.

Агуэро 33 года, он присоединился к "Барселоне" летом, до этого он на протяжении 10 лет выступал за английский "Манчестер Сити". Также он играл за испанский "Атлетико" и аргентинский "Индепендьенте". В составе сборной Аргентины Агуэро становился олимпийским чемпионом (2008), финалистом чемпионата мира (2014) и обладателем Кубка Америки (2021).

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