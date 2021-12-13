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Лига чемпионов

Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу проведут заново

© EPA-EFE/Richard Juilliart

Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу проведут заново - релиз.

Новость дополняется.

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