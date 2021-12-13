{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

"Атлетико" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Реал" - с ПСЖ

Жеребьевка была проведена повторно из-за технических проблем
© EPA-EFE/Richard Juilliart

ТАСС, 13 декабря. Испанский "Атлетико" сыграет с английским "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне.

На эту тему
Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу проведут заново
Жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу проведут заново

Французский "Пари Сен-Жермен" встретится с испанским "Реалом", австрийский "Зальцбург" - с германской "Баварией", португальский "Спортинг" - с английским "Манчестер Сити", португальская "Бенфика" - с нидерландским "Аяксом", английский "Челси" - с французским "Лиллем", итальянский "Интер" - с английским "Ливерпулем".

Жеребьевка прошла повторно, результаты первой жеребьевки были аннулированы. Во время процедуры жеребьевки бронзовый призер чемпионата Европы, победитель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" Андрей Аршавин, который был одним из участников мероприятия, определяя соперника испанского "Вильярреала", вытащил шарик с "Манчестер Юнайтед". Команды не могли встретиться друг с другом в 1/8 финала, так как выступали в одной группе. Шар с "Манчестер Юнайтед" не был помещен в корзину с возможными соперниками "Атлетико", после жеребьевки мадридский клуб подал протест на ее итоги, в результате она была проведена заново.

По сравнению с первым вариантом жеребьевки совпала одна пара - "Лилль" - "Челси". "Атлетико" по итогам первой жеребьевки должен был сыграть с "Баварией", а "Манчестер Юнайтед" - с ПСЖ. 

Первые матчи 1/8 финала пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля. Ответные - 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.

Лига Европы
Погребняк: "Зенит" по аналогии с 2008 годом может выиграть Лигу Европы, победив "Бетис"
В сезоне-2007/08 "Зенит" стал победителем Кубка УЕФА, на стадии 1/16 финала команда по сумме двух встреч выиграла у испанского "Вильярреала"
Читать полностью