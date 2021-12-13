"Атлетико" сыграет с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Реал" - с ПСЖ

Французский "Пари Сен-Жермен" встретится с испанским "Реалом", австрийский "Зальцбург" - с германской "Баварией", португальский "Спортинг" - с английским "Манчестер Сити", португальская "Бенфика" - с нидерландским "Аяксом", английский "Челси" - с французским "Лиллем", итальянский "Интер" - с английским "Ливерпулем".

Жеребьевка прошла повторно, результаты первой жеребьевки были аннулированы. Во время процедуры жеребьевки бронзовый призер чемпионата Европы, победитель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" Андрей Аршавин, который был одним из участников мероприятия, определяя соперника испанского "Вильярреала", вытащил шарик с "Манчестер Юнайтед". Команды не могли встретиться друг с другом в 1/8 финала, так как выступали в одной группе. Шар с "Манчестер Юнайтед" не был помещен в корзину с возможными соперниками "Атлетико", после жеребьевки мадридский клуб подал протест на ее итоги, в результате она была проведена заново.

По сравнению с первым вариантом жеребьевки совпала одна пара - "Лилль" - "Челси". "Атлетико" по итогам первой жеребьевки должен был сыграть с "Баварией", а "Манчестер Юнайтед" - с ПСЖ.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля. Ответные - 8, 9, 15 и 16 марта. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.