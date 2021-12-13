Матыцин надеется, что Федерация триатлона России за год устранит все проблемы

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Министр спорта Олег Матыцин надеется, что Федерация триатлона России (ФТР) за год сможет устранить все проблемы с нарушениями антидопинговых правил и продолжит сотрудничество с Международным союзом триатлона (World Triathlon). Комментарий Матыцина приводит пресс-служба Минспорта.

Санкции World Triathlon в отношении российской стороны были введены в понедельник. Согласно им, должностные лица ФТР в течение года не смогут занимать посты в международных триатлонных организациях. Также ФТР до конца 2022 года запрещено проводить какие-либо соревнования и мероприятия мирового и европейского уровня.

"Введение санкций Международного союз триатлона против Федерации триатлона России - жесткая мера, но правила антидопинговой политики требуют четкого исполнения всех предписаний. К сожалению, ранее были допущены многочисленные нарушения антидопинговых правил, что и привело к негативным последствиям и санкциям со стороны международной организации. Для Федерации триатлона России важно выполнить все необходимые требования, заключить соглашение с РУСАДА о проведении тестирования на допинг всех российских триатлонистов, продолжать активное сотрудничество с Международным союзом триатлона. Надеюсь, что за год удастся решить все существующие проблемы", - сказал Матыцин.

"Хочу подчеркнуть, что Министерство спорта Российской Федерации выступает за жесткую антидопинговую политику в спорте, формирование культуры нулевой терпимости к допингу среди спортсменов, тренеров, специалистов - всех, кто работает в сфере физической культуры и спорта. В отношении российских триатлонистов, уличенных в употреблении допинга, будут приняты максимально строгие меры. За последние годы в России создана одна из самых сильных систем антидопингового контроля в мире", - добавил министр спорта.

ФТР обязана возместить World Triathlon все расходы (в том числе за лабораторные исследования и на судебные слушания), связанные с любыми нарушениями антидопинговых правил, совершенными российскими спортсменами и тренерами. ФТР должна применять санкции в отношении любого тренера или должностного лица, причастного к нарушениям антидопинговых правил, а также обязуется сотрудничать с дисциплинарными органами World Triathlon.

Ранее за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы триатлонисты Александр Брюханков (три года), Игорь Полянский (три года) и Владимир Турбаевский (четыре года).