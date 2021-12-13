Международный союз триатлона ввел санкции против Федерации триатлона России

ТАСС, 13 декабря. Международный союз триатлона (World Triathlon) ввел санкции против Федерации триатлона России в связи с многочисленными нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами. Об этом сообщает пресс-служба World Triathlon.

Санкции будут действовать в течение одного года, World Triathlon будет ежеквартально проверять, соблюдаются ли принятые меры. Исполнительный комитет организации постановил, что ФТР должна достигнуть соглашения с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) о тестировании всех российских триатлонистов, ФТР также совместно с World Triathlon должна разработать план обучения российских триатлонистов и тренеров по вопросам антидопинговых правил. Кроме того, ФТР обязана выплатить компенсацию и осуществить возврат призовых, ранее выплаченных нарушившим антидопинговые правила российским триатлонистам.

Должностные лица ФТР в течение года не смогут занимать посты в международных триатлонных организациях. Также ФТР до конца 2022 года запрещено проводить какие-либо соревнования и мероприятия мирового и европейского уровня. ФТР обязана возместить World Triathlon все расходы (в том числе за лабораторные исследования и на судебные слушания), связанные с любыми нарушениями антидопинговых правил, совершенными российскими спортсменами и тренерами. ФТР должна применять санкции в отношении любого тренера или должностного лица, причастного к нарушениям антидопинговых правил, а также обязуется сотрудничать с дисциплинарными органами World Triathlon.

Ранее за нарушение антидопинговых правил были дисквалифицированы триатлонисты Александр Брюханков (три года), Игорь Полянский (три года) и Владимир Турбаевский (четыре года).

В новость внесены изменения (15:20 мск) - добавлена информация о санкциях и имена дисквалифицированных спортсменов.