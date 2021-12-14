Жамнов: хоккеисты сборной России будут больше действовать в атаке на Кубке Первого канала

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Игра сборной России по хоккею на Кубке Первого канала будет выстроена больше с акцентом на атаку. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

В сборной России по хоккею могут быть разные капитаны в матчах Кубка Первого канала

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря в Москве. Во вторник россияне провели открытую тренировку на "ЦСКА-Арене".

"Надеюсь, ребята в плане тактических схем услышали нас. Мы постараемся потихонечку объяснять игрокам, что будем требовать от них. Мы просто будем стараться играть больше в атаке", - сказал Жамнов.

В тренировке не принял участия из-за простуды форвард Никита Гусев. "Как будет в дальнейшем складываться с ним, зависит не от нас. Будем за ним следить", - отметил Жамнов.

Приглашение в команду не получили, в частности, один из лучших снайперов Континентальной хоккейной лиги Антон Бурдасов из СКА и один из самых результативных игроков ЦСКА Константин Окулов. "Мы никого не списываем, и если нет этих ребят, это не значит, что мы их вычеркнули. Просто мы их знаем, хотим посмотреть других ребят, которые заслужили того, чтобы находиться здесь. Мы в данной ситуации остановились именно на них", - подчеркнул Жамнов.

Сборная России сыграет с командами Канады (15 декабря), Швеции (16 декабря), Чехии (18 декабря) и Финляндии (19 декабря).