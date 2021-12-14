СМИ: хоккеист Худобин продолжит карьеру в фарм-клубе "Далласа"

ТАСС, 14 декабря. Российский голкипер "Далласа" Антон Худобин не был выбран ни одной командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на драфте отказов. Об этом сообщает журналист канадского телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.

В связи с этим 35-летний голкипер отправится в фарм-клуб "Далласа" - "Техас" - и будет выступать в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Худобин выступает за "Даллас" с июня 2018 года, всего за команду он провел 136 матчей. Ранее в НХЛ он представлял "Миннесоту", "Бостон", "Каролину", и "Анахайм". В России он играл за магнитогорский "Металлург" и подмосковный "Атлант". В составе сборной России стал чемпионом мира в 2014 году.

"Даллас" занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 28 очков в 25 матчах.