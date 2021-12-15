Футболист Агуэро объявил о завершении карьеры

ТАСС, 15 декабря Серебряный призер чемпионата мира по футболу аргентинский нападающий Серхио Агуэро завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом он заявил на пресс-конференции. В нынешнем сезоне форвард провел пять игр за "Барселону" в разных турнирах и забил один мяч. Агуэро был заменен на 41-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании по футболу с "Алавесом" (1:1) 30 октября. Нападающий пожаловался на дискомфорт в груди. Медицинское обследование выявило у аргентинца тахикардию. С тех пор игрок ни разу не выходил на поле.

"Я решил закончить с футболом. Я хотел стать футболистом с пяти лет, моей мечтой было играть в Европе, поэтому то, что я переживаю сейчас, это очень сложный момент для меня. Я принял это решение ради своего здоровья, из-за ситуации, которая произошла со мной полтора месяца назад. Врачи сказали, что мне лучше прекратить играть в футбол, я хочу сказать, что я сделал все возможное, чтобы вернуться, но этого было недостаточно", - сказал Агуэро со слезами на глазах. "Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня: мою семью, одноклубников из мадридского "Атлетико", "Манчестер Сити", "Барселоны", которые сейчас здесь. Я всегда буду помнить лучшее", - добавил аргентинец.

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