{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

Футболист Агуэро объявил о завершении карьеры

33-летний аргентинец принял решение уйти из футбола на фоне проблем со здоровьем
Серхио Агуэро EPA-EFE/Javier Lizon
Описание
Серхио Агуэро
© EPA-EFE/Javier Lizon

ТАСС, 15 декабря Серебряный призер чемпионата мира по футболу аргентинский нападающий Серхио Агуэро завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Об этом он заявил на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне форвард провел пять игр за "Барселону" в разных турнирах и забил один мяч. Агуэро был заменен на 41-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании по футболу с "Алавесом" (1:1) 30 октября. Нападающий пожаловался на дискомфорт в груди. Медицинское обследование выявило у аргентинца тахикардию. С тех пор игрок ни разу не выходил на поле.

"Я решил закончить с футболом. Я хотел стать футболистом с пяти лет, моей мечтой было играть в Европе, поэтому то, что я переживаю сейчас, это очень сложный момент для меня. Я принял это решение ради своего здоровья, из-за ситуации, которая произошла со мной полтора месяца назад. Врачи сказали, что мне лучше прекратить играть в футбол, я хочу сказать, что я сделал все возможное, чтобы вернуться, но этого было недостаточно", - сказал Агуэро со слезами на глазах.

"Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня: мою семью, одноклубников из мадридского "Атлетико", "Манчестер Сити", "Барселоны", которые сейчас здесь. Я всегда буду помнить лучшее", - добавил аргентинец.

На эту тему
СМИ: у футболиста "Барселоны" Агуэро выявили тахикардию
СМИ: у футболиста "Барселоны" Агуэро выявили тахикардию

Агуэро был заменен на 41-й минуте матча 12-го тура чемпионата Испании по футболу с "Алавесом" (1:1) 30 октября. Нападающий пожаловался на дискомфорт в груди. Медицинское обследование выявило у аргентинца тахикардию. С тех пор игрок ни разу не выходил на поле.

Агуэро 33 года, он присоединился к "Барселоне" летом, до этого он на протяжении 10 лет выступал за английский "Манчестер Сити". Также он играл за испанский "Атлетико" и аргентинский "Индепендьенте". В составе сборной Аргентины Агуэро становился олимпийским чемпионом (2008), финалистом чемпионата мира (2014) и обладателем Кубка Америки (2021).

Теги
Футбол в Испании
Летние олимпийские виды спорта
Михайлов заявил, что доверяет опыту нового президента Федерации фехтования России Мамедова
Мамедов был избран на пост главы организации
Читать полностью