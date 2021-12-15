Глава Международной федерации хоккея Тардиф назвал ожидаемой победу россиян над канадцами

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Победа сборной России по хоккею в матче Кубка Первого канала против канадцев была ожидаемой. Об этом ТАСС заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

В среду сборная России победила канадцев со счетом 4:3 в матче открытия Кубка Первого канала, который проходит в Москве.

"Все прекрасно организовано, матч держал в напряжении до самого конца. Победа россиян была ожидаема, но об этом трудно говорить, канадцы собрались в последний момент, но я был рад увиденному, отличная игра. Речь идет не только об игре, но и о церемонии, вышло столько известных игроков, я был рад их всех увидеть. Даже если я не россиянин, все равно их знаю, горжусь, что был тут", - сказал Тардиф.

В следующем матче Кубка Первого канала россияне сыграют 16 декабря против команды Швеции (начало - 18:30 мск). Канадцы встретятся со шведами 17 декабря. Турнир завершится в воскресенье.