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Женский чемпионат мира по гандболу

Бодниева: российские гандболистки допустили много детских ошибок в игре с норвежками

Сборная России уступила команде Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 15 декабря. /ТАСС/. Российские гандболистки в четвертьфинале чемпионата мира со сборной Норвегии должны были играть во взрослый гандбол, но допустили много детских ошибок. Такое мнение журналистам высказала главный тренер российской сборной Людмила Бодниева.

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Россиянки в среду уступили норвежкам со счетом 28:34. По ходу матча российская команда допустила много невынужденных ошибок.

"Я списываю это на огромное желание, на волнение, на чрезмерное старание в отдельных моментах, - сказала Бодниева. - Хотя мы говорили о том, что у нас все должно быть спокойно. К сегодняшней игре мы должны были подойти уверенными в своих силах, играть во взрослый гандбол, но сегодня мы допустили много детских ошибок".

Она отметила, что норвежки воспользовались слабыми сторонами в игре российской команды, которая не смогла выполнить тренерскую установку на матч. "В нашем случае это следствие недостатка мастерства, но нам есть куда расти", - заметила Бодниева.

Россиянки являются серебряными призерами Олимпиады в Токио, которая прошла в августе. После соревнований состав российской сборной серьезно обновился, на посту главного тренера Бодниева сменила Алексея Алексеева.

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Женский чемпионат мира по гандболу
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