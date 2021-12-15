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Кубок Первого канала

Главный тренер канадцев Жюльен назвал сборную России по хоккею мастеровитой командой

Сборные встречались в понедельник на Кубке Первого канала, россияне победили со счетом 4:3

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею является очень мастеровитой командой. Об этом журналистам рассказал главный тренер канадцев Клод Жюльен.

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Встреча Кубка Первого канала между сборными России и Канады завершилась победой российских хоккеистов со счетом 4:3.

"Мы сегодня играли против очень хорошей и мастеровитой команды, - отметил Жюльен. - Начало было неудачным, но потом мы смогли сделать счет 3:4. Мне понравилось, как игроки отдавались игре. У нас хорошая команда, но было мало времени на подготовку, думаю, что мы будем играть лучше в следующих матчах".

В следующем матче Кубка Первого канала сборная Канады 17 декабря сыграет с командой Швеции. Российские хоккеисты встретятся со шведами 16 декабря.

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