Фетисов: сборная России по хоккею хорошо сыграла в неравных составах против канадцев

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в матче Кубка Первого канала с канадцами хорошо сыграла как в большинстве, так и в меньшинстве. Такое мнение журналистам высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Сборная России обыграла команду Канады в первом матче Кубка Первого канала в Москве со счетом 4:3.

"Конечно, победа была закономерна, я поздравляю [главного тренера Алексея] Жамнова и весь тренерский штаб с этой победой. Молодцы, в большинстве сыграли хорошо, в меньшинстве неплохо. Тренерская работа заключается в том, чтобы дать правильный план игры, но игра в неравных составах тоже важна. Надеюсь, ребята понимают, что если НХЛовцы не приедут, у ребят есть шанс и надо стараться", - сказал Фетисов.

В следующем матче Кубка Первого канала россияне сыграют 16 декабря против команды Швеции (начало - 18:30 мск). Канадцы встретятся со шведами 17 декабря. Турнир завершится в воскресенье.