Третьяк: матч Кубка Первого канала между сборными России и Канады получился боевым

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Матч между сборной России и командой Канады на Кубке Первого канала по хоккею получился боевым. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Сборная России обыграла команду Канады со счетом 4:3 в матче открытия Кубка Первого канала.

"Боевая игра. Матчи между россиянами и канадцами всегда идут до последней секунды. Канадцы есть канадцы - в любом составе, в любом состоянии. Канада - это хоккейная держава, они собрали неплохую команду. Я думаю, что матч получился боевым", - сказал Третьяк.

"Я верил в команду, она с каждым матчем будет играть уверенней и прибавит еще в большинстве. Удалось выиграть за счет характера, мастерства. У нас хорошая, толковая команда", - добавил глава ФХР.

В следующем матче Кубка Первого канала россияне сыграют 16 декабря против команды Швеции (начало - 18:30 мск). Канадцы встретятся со шведами 17 декабря. Турнир завершится в воскресенье.